Строительство Керченского моста, семья политзаключенного Теймура Абдуллаева, ремонт центральных улиц в Симферополе, выход на свободу активиста Сейрана Салиева и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 6 – 12 февраля.