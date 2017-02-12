Строительство Керченского моста, семья политзаключенного Теймура Абдуллаева, ремонт центральных улиц в Симферополе, выход на свободу активиста Сейрана Салиева и другие фотографии. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 6 – 12 февраля.
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Керченский мост, 7 февраля 2017 года
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Семья Теймура Абдуллаева, которого российские силовики поместили в октябре 2016 года в СИЗО, подозревая в связях с «Хизб ут-Тахрир», февраль 2017 года
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Строители перекладывают тротуарную плитку в Симферополе, 6 фераля 2017 года
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Футбольный клуб из Камеруна Yaounde II Academy, 10 февраля 2017 года
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Крымский активист Сейран Салиев, арестованный 26 января в Бахчисарае за распространение экстремистских материалов, вышел на свободу. Встреча с адвокатом Эмилем Курбединовым, 7 февраля 2017 года
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Авария на трассе в Евпатории, 6 февраля 2017 года
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Семья политзаключенного Вадима Сирука, февраль 2017 года
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Церковь Иоанна Предтечи в Керчи, 9 февраля 2017 года
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Родные и друзья фигурантов «дела ялтинских мусульман» собрались в доме правозащитника Эмир-Усеина Куку в Кореизе, чтобы провести совместный молебен – дуа, 11 февраля 2017 года
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