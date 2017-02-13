Шагин Гирай – последний крымский хан

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Имя последнего крымского хана Шагина Гирая овеяно легендами и мифами. И сегодня ему приписывают массу невероятных вещей, к которым он не имел никакого отношения. И если бы этот Гирай не стал последним в списке правящих ханов, то можно было бы смело назвать его реформатором и строителем своего государства. Шагин Гирай действительно внес немало новшеств, но на фоне стремительно развивающихся событий это осталось незамеченным.
Шагин Гирай родился в 1744 году в Эдирне, в родовом имении Гираев. Его отец Топал Ахмед Гирай был родным братом Крыма Гирая хана и сыном хана Девлета Гирая – героя Прутского похода.
Его детство не было омрачено смутами и раздорами, которые с младенчества испытали его двоюродные братья при ханском дворе в Бахчисарае.
Первоначальное образование, положенное всем молодым султанам – крымскотатарским принцам рода Гираев – вывело в юном Шагине самый восприимчивый ум, сообразительность, развило в любознательном от природы мальчике интерес к знаниям и к образованию. Его аталыком (наставником) был Тамган агъа из черкесов.
Шагин Гирай рано лишился отца, и был вынужден со своей семьей покинуть Эдирне. Мать увезла Шагина и его братьев в Фессалоники, а позже будущий хан продолжал получать образование в Венеции.
Очень скоро он приобщился к европейскому, высшему по тем временам, образованию. Надо сказать, что на тот момент Венецианская республика славилась знаменитым в Европе Падуанским университетом. Спустя некоторое время Шагин принял вид европейца.
В 1764 году его призвал к крымскому двору в Бахчисарай родной дядя Крым Гирай хан, пришедший к власти в 1758 году. Отличаясь умом и проницательностью, Крым Гирай некоторое время следил за успехами племянника, и когда последнему исполнилось двадцать лет, он вызвал его в Бахчисарай.
Крым Гирай отдал в подчинение Шагину Гираю огромную территорию Крымского ханства, простирающуюся от рукавов Дуная до Кубани
Крым Гирай, испытав рассудительность и убедившись в здравомыслии племянника, ввел его в реальную жизнь ханства. И только после этого назначил сераскиром над всеми ногайскими ордами. На самом деле Крым Гирай отдал в подчинение Шагину Гираю огромную территорию Крымского ханства, простирающуюся от рукавов Дуная до Кубани.
Испытание властью – это самое трудное испытание даже для рожденных на ступенях трона. В двадцать лет получить в полное подчинение массу людей, богатства, огромную страну и не поддаться соблазнам, не оступиться, не наделать глупостей, – это дано не каждому. Шагин Гирай с этим справился.
Продолжение следует…
Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».
Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма
Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.
Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.
В видео использованы фрагменты художественных фильмов Yamak Ahmet(режиссер – Hakan Arslan, 2011), Mevlana Celaleddin-i Rumi - Aşkın Dansı(режиссер – Kürsat Kizbaz, 2008), а также музыка: Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.
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