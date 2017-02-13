Нет домашнему насилию: в Москве протестовали против декриминализации побоев (видео)

В Москве прошел митинг против декриминализации побоев в семье 12 февраля в парке «Сокольники». Разрешение властей на проведение акции получено с третьей попытки и после того, как так называемый «закон о шлепках» был принят парламентом и подписан президентом России. В конце января, когда законопроект обсуждался Госдумой, мэрия Москвы не разрешила проводить митинг на Болотной площади. Тогда власти обосновали отказ тем, что на площади, которая в 2011 году вместила более 100 тысяч человек, не поместится тысяча участников акции. Позднее организаторы митинга подали заявку на проведение акции 4 февраля в парке «Сокольники», но там ее также отклонили по формальным причинам. Согласно закону, однократные побои, нанесенные близким родственникам, переходят из разряда уголовных преступлений в категорию административных правонарушений. За повторные побои назначается уголовная ответственность. Сторонники поправок считают, что они защитят традиционные семейные ценности. Международные правозащитные организации подвергли критике закон, который, по их мнению, оставит без защиты жертв домашнего насилия.