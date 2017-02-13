Россия несет ответственность за все нарушения на территории Крыма, как морально-этического, так и финансового характера, после его оккупации, а именно с 26 февраля 2014 года. Этот факт Украина пытается доказать в Европейском суде по правам человека, рассказал правительственный уполномоченный в этой организации Иван Лищина. Представитель Министерства юстиции Украины утверждает, что сам по себе факт признания ‒ серьезный вопрос в международных отношениях.
Решение суда вступит в силу ‒ нам не надо будет доказывать ни агрессии, ни оккупации
Украина строит свою позицию по Крыму «на трех китах»: Киев потерял контроль над Крымом, начиная с 26 февраля 2014 года; главный виновник ‒ Российская Федерация; Кремль контролирует полуостров, ‒ рассказал в эфире программы «Ваша Свобода» Иван Лищина, правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.
«Выиграем в этой части ‒ будет решение Евросуда (по правам человека), которое можно использовать в любых политических переговорах. Решение суда вступит в окончательную силу ‒ нам не надо будет уже доказывать ни агрессии, ни оккупации. После этого следующий шаг с юридической точки зрения ‒ установление ответственности Российской Федерации за нарушение прав человека в Крыму, начиная с даты, когда Украина потеряла контроль над полуостровом», ‒ говорит Лищина.
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Россия воспринимала Крым как заложника ‒ Казарин
Вопрос с Крымом нельзя решить ни решением суда, ни международной инстанцией, заявляет, в свою очередь, Павел Казарин, обозреватель проекта Крым.Реалии. По его словам, российское руководство на протяжении всех «нулевых» годов воспринимало полуостров в качестве заложника, а именно: если Украина будет дрейфовать на запад ‒ потеряет АРК.
Россию не устраивали ее территориальные границы образца 2013 года ‒ что же, она больше не получит границ 2013 года
«Наверное, в российском Генштабе лежала папка с надписью «Крым», которая раз в год доставалась, туда вносились коррективы, исходя из текущей оперативной обстановки. Просто в какой-то момент прозвучала политическая «отмашка». И в феврале 2014 года мы стали свидетелями, как план стали воплощать в жизнь. Эта история о большом переделе геополитической карты. Россию не устраивали ее территориальные границы образца 2013 года ‒ что же, она больше не получит границ 2013 года. Они будут какими-то совершенно другими», ‒ говорит журналист.
Уполномоченный Украины по делам ЕСПЧ Иван Лищина утверждает: в исторической перспективе решение Страсбургского суда всегда выполнялись. Украина идет по критериям, которые были установлены в решениях ЕСПЧ относительно конфликта между Кипром и Турцией.
Если Россия не признает и не оплатит деньги именно сейчас, в эту секунду, в исторической перспективе решение будет выполнено
«Греция во времена «черных полковников» отказалась от участия в Совете Европы. Через несколько лет, когда демократическая власть пришла к власти, выполнили все решения Евросуда (по правам человека). Если Россия не признает и не оплатит деньги именно сейчас, в эту секунду, в исторической перспективе решение будет выполнено», ‒ считает Иван Лищина.
Ранее министр юстиции Павел Петренко заявил: Украина имеет доказательства, что операция захвата Россией Крыма готовилась еще до Евромайдана. Документы об этом украинская сторона передала в Европейский суд по правам человека.
Спецоперация России, утверждает министр, началась еще в 2013 году. Поэтому собранные материалы опровергают версию Кремля, что аннексия Крымского полуострова стала реакцией на Майдан. Павел Петренко считает, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович и его команда знали об этом замысле российских специальных служб.
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