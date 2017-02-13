Премия World Press Photo – за снимок убийцы посла России

Фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбиличи стал победителем ежегодного конкурса World Press Photo, самого престижного в мире фотожурналистики.

Озбиличи - автор знаменитого снимка Мевлюта Мерта Алтынташа, убийцы российского посла Андрея Карлова.

Снимок был сделан в Стамбуле 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в Центре современного искусства.

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Я услышал громкий выстрел. Очень громкий, как в кино или в театре. Я навел камеру на стрелявшего и сделал его фото

​"Я подумал, что фотография посла на выставке может понадобиться для архива, - рассказывал фотограф. - Я подошел поближе к Карлову и сделал несколько снимков. И вдруг я услышал громкий выстрел. Очень громкий, как в кино или в театре. Всего я услышал пять выстрелов, люди побежали. Я навел камеру на стрелявшего и сделал его фото".

Как оказалось, в российского дипломата стрелял 22-летний турецкий полицейский. Убийство он объяснил недовольством политикой России в Сирии и местью за Сирию и за Алеппо. Стреляя, он кричал "Аллах Акбар" и "Помните об Алеппо".

По данным журнала Time, жюри конкурса World Press Photo было в сомнениях, заслуживает ли снимок главной премии. Эксперты заслуженно называли снимок Озбиличи "одним из самых сильных" кадров прошлого года, но также критиковали его за изображение фанатизма. По данным Time, фото Озбиличи в итоге было признано победителем с минимальным перевесом в один голос: пять против четырех.

Эта фотография - не только новостной повод, но и ставит серьезнейшие вопросы о мотивах, которыми руководствовался убийцы. И ответов на эти вопросы мы, возможно не получим никогда

"Эта фотография - не только новостной повод, но и ставит серьезнейшие вопросы о мотивах, которыми руководствовался убийцы. И ответов на эти вопросы мы, возможно не получим никогда, - описывает работу член жюри Таня Хабука (Tanya Habjouqa). - И что меня особенно поразило - это ботинки посла, которые видны на снимке, в каком они плохом состоянии. Раньше я этой детали не замечала".

Еще один член жюри, Мэри Калверт, отмечает, что сила снимка Озбиличи - в его универсализме. "Эта фотография - концентрация ненависти, отчаяния и фрустрации, которые существуют сегодня в нашем обществе", - говорит она. По ее словам, она "включает себя все то, что происходит в США, России, Сирии": "можно провести параллели со всеми одинаковыми событиями, которые происходят по всему миру".

Среди других победителей конкурса - история убийств наркоторговцев на Филиппинах, которую снял Даниэль Берегуляк для газеты New York Times, сюжет о том, как вымирает популяция носорогов, сняты Брентом Стиртоном для National Geographic и снимок Джонатана Бахмана с протестов в Батон Руж.