Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Турция отвергает аннексию Крыма: Чавушоглу» – сообщает турецкое издание Daily Sabah. «Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в Киеве, подтвердил позицию Турции в связи с незаконной аннексией Крыма, подчеркнув необходимость активизации двусторонних отношений и сотрудничества. В этой связи министр иностранных дел Турции еще раз заявил, что Турция не признает незаконную аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность, суверенитет и политическое единство Украины».

«Чистая провокация»: украинские военные игры близ границы Крыма подогревают опасения нового конфликта», – пишет британский таблоид Sunday Express. «Киев объявил о планах провести серию из 25 военных учений в Херсонской области, расположенной на границе российского Крыма. Политический аналитик Богдан Безпалько сейчас назвал эту инициативу «чистой провокацией», утверждая, что «военные игры» представляют собой «военную угрозу» для России. Но Виктор Озеров, глава комитета по обороне Совета Федерации, заявил, что учения не представляют угрозы для безопасности России. Однако он признал, что системы противовоздушной обороны страны, вероятно, будут приведены в состояние боевой готовности, чтобы предотвратить случайное попадание украинских ракет «на нашу территорию». Он сказал: «Украина понимает, что любой вид нарушения российских границ приведет к серьезным последствиям». Это уже не в первый раз Украина проводит учения вблизи границы с Россией. В декабре прошлого года украинские военные провели ракетные стрельбы на границе – в нарушение ряда международных соглашений. Но Киев вынужден был отменить стрельбы после предупреждения из Москвы, что Россия примет меры для реагирования, в том числе собьет любую ракету, которая войдет в воздушное пространство полуострова».

В материале нет упоминания о российской аннексии полуострова в 2014 году.

НАТО обвиняет Россию в эскалации кампании дезинформации с захвата в 2014 году Кремлем украинского региона Крыма, заявив, что российские сайты, такие как «Спутник» и «РТ» размещали ложные истории

«НАТО заявляет, что видит резкий рост российской дезинформации с момента захвата Крыма», – сообщает всемирное информагентство Reuters. «НАТО обвиняет Россию в эскалации кампании дезинформации с захвата в 2014 году Кремлем украинского региона Крыма, заявив, что российские сайты, такие как «Спутник» и «РТ» размещали ложные истории, сказал в субботу пресс-секретарь альянса. Существует растущее беспокойство среди старших должностных лиц НАТО и Европейского Союза по поводу способности России использовать телевидение и Интернет, чтобы распространить то, что они называют поддельными новостями. «НАТО имеет дело со значительным ростом российской пропаганды и дезинформации после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году», – заявила пресс-секретарь Оана Лунгеску в электронном письме. Она сказала, что сайт, созданный НАТО в 2014 году, «каталогизирует 32 русских мифа о НАТО, систематически использующихся «Спутником», «РТ» и рядом других ретрансляторов, находящихся в собственности или под контролем Правительства Российской Федерации».

«Удивительный вид из космоса на мост из Крыма в Россию», – фотоотчет с таким заголовком публикует венесуэльский телеканал Тelesur. «Российский космонавт Олег Новицкий разместил в своем Instagram ряд фотографий моста, соединяющего материковую Россию с Крымом, сделанных с Международной космической станции. Строительство этого моста является основным местом работы российской техники. Шоссе, как ожидается, располагает потенциалом для перемещения 40 тыс. автомобилей в сутки. Через мост также пройдут два железнодорожных пути, которые могут обеспечить прохождение 47 поездов в день. Более 3500 работников участвуют в установке опор секций мостов и дорог. На месте работы непрерывной трудятся 200 единиц оборудования и 30 лодок».

В тексте аннексия Крыма названа «воссоединением» и не представлена украинская и международная точка зрения на принадлежность полуострова.

По мнению Тбилиси, второй референдум создаст основу для будущей незаконной аннексии «Республики Южная Осетия», всегда считавшейся оккупированной, – картина ни в коем случае не невозможная, если учесть, что произошло в Крыму

«После Крыма Южная Осетия стала мишенью Кремля», – пишет аналитический ежеквартальный журнал Notizie Geopolitiche. «Органы власти и руководства Грузии недавно выразили решительное осуждение решения Российской Федерации организовать референдум 9 апреля 2017 года в Южной Осетии, целью которого является изменить название Цхинвальского региона с «Республика Южная Осетия» на «Государство Алания», – шаг считающийся властями в Тбилиси преамбулой к аннексии этого региона. Новое название Цхинвальского региона будет иметь параллели с соседней Республикой Северная Осетия – Алания, государственного образования, которое является частью Северокавказского федерального округа России, и поэтому подлежит прямому контролю центральных российских властей. По мнению Тбилиси, второй референдум создаст основу для будущей незаконной аннексии «Республики Южная Осетия», всегда считавшейся оккупированной в результате российско-грузинского конфликта 2008 года, – картина ни в коем случае не невозможная, если учесть, что произошло в Крыму. В заявлении Министерства иностранных дел Грузии говорится, что референдум будет одним из последних шагов к аннексии Южной Осетии Россией – действию, которое нарушает нормы международного права, и будет представлять собой угрозу для грузинской государственности».