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Политика

Олег Сенцов на Берлинале: в сердцах и мыслях зрителей

Олег Сенцов

Олег Сенцов

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В Берлине состоялась мировая премьера документальной ленты российского режиссера Аскольда Курова «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Он был показан в категории «Berlinale Special» и стал действительно особым событием. В зале – аншлаг: политики, деятели культуры и кино последовали призыву Европейской киноакадемии – «Солидарность вместо цветов!». В 30-летний юбилей академии вместо поздравлений звучали слова в поддержку украинского режиссера.

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с требованием освободить Олега Сенцова. Ее директор, Агнешка Холланд, назвала режиссера жертвой политического преследования. Европейская киноакадемия создала фонд Сенцова для финансовой поддержки его семьи и ежегодно проводит акции солидарности совместно с Amnesty International. Фильм «Процесс» также снят под эгидой академии.

Берлинале считается самым политизированным из крупнейших кинофестивалей. И на этот раз директор берлинского кинофорума Дитер Косслик предоставил свою сцену для защиты коллеги. Его поддержали многочисленные актеры и деятели культуры, которые пришли на премьеру и приняли участие во флешмобе «Free Oleg Sentsov».

На сцене Берлинского международного кинофестиваля выступающие появились с плакатами «Free Oleg Sentsov»

На сцене Берлинского международного кинофестиваля выступающие появились с плакатами «Free Oleg Sentsov»

К дискуссии после премьеры фильма присоединились двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, адвокат режиссера Дмитрий Динзе, директор Европейской киноакадемии Агнешка Холланд и режиссер «Процесса» Аскольд Куров.

Зрители переживали с героями фильма

Некоторые зрители не смогли сдержать слез во время сцен с участием матери режиссера

Зрители собрались в переполненном кинозале. По их реакции стало понятно, что фильм глубоко тронул присутствовавших, а речь Олега Сенцова в российском суде после вынесения приговора – 20 лет лишения свободы – вызвала аплодисменты. Кроме того, некоторые зрители не смогли сдержать слез во время сцен с участием матери режиссера.

Фильм также вызвал множество дискуссий. После просмотра киноленты одна из зрительниц предложила поднять вопрос о невиновности Олега Сенцова на предстоящей конференции по безопасности в Мюнхене. Какой-то мужчина раскритиковал вмешательство Европейской киноакадемии в политику. Однако зал освистал его, не дав задать вопрос, а ведущий дискуссии объяснил, что именно это «вмешательство» и было целью, а показ фильма – это знак солидарности.

Кроме того, зрители отреагировали ироничными замечаниями на первый эпизод фильма. В нем Сенцову предлагают пообщаться через 20-30 лет – узнать, что он думает о происходящем.

«Мне было стыдно» – немецкий политик

После показа фильма зал аплодисментами встретил создателей ленты. Люди подняли плакаты с надписью: «Free Oleg Sentsov».

Зрители держат плакаты «Free Oleg Sentsov» во время премьеры фильма Аскольда Курова «Процесс». Берлин, 11 февраля 2017 года

Зрители держат плакаты «Free Oleg Sentsov» во время премьеры фильма Аскольда Курова «Процесс». Берлин, 11 февраля 2017 года

Многие зрители говорили о чувстве полного бессилия после просмотра фильма и о том, что они поражены порядочностью и мужеством Олега, который стал жертвой «бездушной системы и политических событий». Такое мнение выразила и член Бундестага от партии «зеленых» Марилуизе Бек:

Когда я посмотрела фильм, мне стало стыдно. Ведь стойкость Олега Сенцова невероятна
Марилуизе Бек

«Оглядываясь на события в своей жизни, я считала себя смелым человеком, но когда я посмотрела фильм, мне стало стыдно. Ведь стойкость Олега Сенцова невероятна! Мы обязаны сделать все, что бы его освободили», – сказала немецкий политик.

После общения в зале стало понятно, что люди пришли сюда не случайно – многие отмечали, что внимательно следят за делом Сенцова и Кольченко. Сестра Олега Наталья Каплан опасается, что внимание к делу ее брата на сегодняшний день уменьшается. В связи с этим присутствовавшие на премьере фильма заявили: необходимо и дальше давить на мировую общественность, чтобы о судьбе украинского политзаключенного не забыли. Показ завершился подписанием петиции в поддержку Сенцова.

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