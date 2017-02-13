В Берлине состоялась мировая премьера документальной ленты российского режиссера Аскольда Курова «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Он был показан в категории «Berlinale Special» и стал действительно особым событием. В зале – аншлаг: политики, деятели культуры и кино последовали призыву Европейской киноакадемии – «Солидарность вместо цветов!». В 30-летний юбилей академии вместо поздравлений звучали слова в поддержку украинского режиссера.

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с требованием освободить Олега Сенцова. Ее директор, Агнешка Холланд, назвала режиссера жертвой политического преследования. Европейская киноакадемия создала фонд Сенцова для финансовой поддержки его семьи и ежегодно проводит акции солидарности совместно с Amnesty International. Фильм «Процесс» также снят под эгидой академии.

Берлинале считается самым политизированным из крупнейших кинофестивалей. И на этот раз директор берлинского кинофорума Дитер Косслик предоставил свою сцену для защиты коллеги. Его поддержали многочисленные актеры и деятели культуры, которые пришли на премьеру и приняли участие во флешмобе «Free Oleg Sentsov».

К дискуссии после премьеры фильма присоединились двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан, адвокат режиссера Дмитрий Динзе, директор Европейской киноакадемии Агнешка Холланд и режиссер «Процесса» Аскольд Куров.

Зрители переживали с героями фильма

Некоторые зрители не смогли сдержать слез во время сцен с участием матери режиссера

Зрители собрались в переполненном кинозале. По их реакции стало понятно, что фильм глубоко тронул присутствовавших, а речь Олега Сенцова в российском суде после вынесения приговора – 20 лет лишения свободы – вызвала аплодисменты. Кроме того, некоторые зрители не смогли сдержать слез во время сцен с участием матери режиссера.

Фильм также вызвал множество дискуссий. После просмотра киноленты одна из зрительниц предложила поднять вопрос о невиновности Олега Сенцова на предстоящей конференции по безопасности в Мюнхене. Какой-то мужчина раскритиковал вмешательство Европейской киноакадемии в политику. Однако зал освистал его, не дав задать вопрос, а ведущий дискуссии объяснил, что именно это «вмешательство» и было целью, а показ фильма – это знак солидарности.

Кроме того, зрители отреагировали ироничными замечаниями на первый эпизод фильма. В нем Сенцову предлагают пообщаться через 20-30 лет – узнать, что он думает о происходящем.

«Мне было стыдно» – немецкий политик

После показа фильма зал аплодисментами встретил создателей ленты. Люди подняли плакаты с надписью: «Free Oleg Sentsov».

Многие зрители говорили о чувстве полного бессилия после просмотра фильма и о том, что они поражены порядочностью и мужеством Олега, который стал жертвой «бездушной системы и политических событий». Такое мнение выразила и член Бундестага от партии «зеленых» Марилуизе Бек:

Когда я посмотрела фильм, мне стало стыдно. Ведь стойкость Олега Сенцова невероятна

«Оглядываясь на события в своей жизни, я считала себя смелым человеком, но когда я посмотрела фильм, мне стало стыдно. Ведь стойкость Олега Сенцова невероятна! Мы обязаны сделать все, что бы его освободили», – сказала немецкий политик.

После общения в зале стало понятно, что люди пришли сюда не случайно – многие отмечали, что внимательно следят за делом Сенцова и Кольченко. Сестра Олега Наталья Каплан опасается, что внимание к делу ее брата на сегодняшний день уменьшается. В связи с этим присутствовавшие на премьере фильма заявили: необходимо и дальше давить на мировую общественность, чтобы о судьбе украинского политзаключенного не забыли. Показ завершился подписанием петиции в поддержку Сенцова.