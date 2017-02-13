В течение всего года российская редакция Радио Свобода в рамках своего нового проекта будет проводить мониторинг цен на некоторые продовольственные и непродовольственные товары и услуги, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой. В России для эксперимента выбраны два города – Москва и Псков. Какие изменения в стоимости основных и необходимых для жизни людей товаров увидели наши корреспонденты с начала 2017 года и что говорят прогнозы по изменению цен?

В условную потребительскую корзину Радио Свобода вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включены бензин АИ-95, а также билеты на одну поездку в общественном транспорте и в кино. Учитываем мы и курс рубля к доллару, чтобы в дальнейшем сравнивать цены на эти товары и услуги с ситуацией на потребительском рынке в других странах вещания Радио Свободная Европа/Радио Свобода, где ведется такой же мониторинг цен по тем же позициям.

Итак, согласно последним официальным данным Росстата, в целом за январь потребительские цены в России выросли на 0,6 процента, а в первую неделю февраля – на 0,1 процента. Росстат также приводит динамику изменения стоимости товаров, входящих в "потребительскую корзину" Радио Свобода. По его подсчетам, рост цен на говядину и молоко только за первую неделю февраля составил от 0,2 до 0,4 процента, а на картофель – на 1,2 процента. При этом сахарный песок, наоборот, подешевел на 1 процент, куриные яйца – на 0,9 процента, подсолнечное масло – на 0,2 процента. Цены на автомобильный бензин в среднем по России за этот же период выросли на 0,2 процента. Посмотрим, насколько эти данные соответствуют наблюдениям корреспондентов Радио Свобода.

Мясо

Ассортимент продаваемой в России охлажденной говядины достаточно разнообразен, поэтому в мониторинг были включены минимальные цены на день проверки. В Москве, в сети универсамов "Алые паруса", ее стоимость с начала года не изменилась – примерно 470 рублей за килограмм. В Пскове (видимо, из-за проблем с разнообразием продуктовой линейки) минимальная цена килограмма говядины с начала года выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей.

​Прогноз

По оценке отраслевых экспертов, цены на говядину в течение года будут расти в пределах прогнозируемой инфляции. "2017 год будет стабильным по ценам на мясо. Во-первых, продолжится рост внутреннего производства мяса. Это касается даже говядины. Во-вторых, укрепление рубля положительно влияет на валютные составляющие себестоимости", – говорит руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако эксперты отмечают не очень радостную для производителей говядины тенденцию: в условиях сокращения своих реальных доходов люди переходят на более дешевые виды мяса – свинину и курятину (уже сейчас на них приходится около 32 и 50 процентов покупок соответственно). В этих условиях не исключено, что поставщики говядины будут либо сокращать производство, либо (что более вероятно) увеличивать цены для поддержания своей прибыли.

Подсолнечное масло

Цены на этот вид товара также зависят от выбора производителя и стабильности поставок. В начале января, например, в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, а через месяц уже 119 рублей. В Пскове же доступное в магазине подсолнечное масло подорожало почти на 23 процента – с 70 до 86 рублей.

​Прогноз

В 2016 году в России был собран рекордный урожай основной масличной культуры – подсолнечника – почти 11 миллионов тонн. С одной стороны, это хорошая новость для потребителей. С другой – проблемы для производителей, которые в начале года "будут занимать выжидательные позиции и тем самым "разгонять" рыночную цену", прогнозируют эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка. Кроме того, с начала сентября 2016 года в России были снижены вывозные пошлины на семечки подсолнечника, что уже привело к "взрывному росту экспорта". Поэтому не исключено, что поставки товара за границу для производителей подсолнечника окажутся более выгодными, чем продажи внутри страны. В этом случае цены на подсолнечное масло будут расти.

Сахар

Динамика цен на сахар, отмеченная корреспондентами Радио Свобода, в точности подтверждает данные официальной статистики. В Москве с начала года они снизились на 1,8 процента – с 54 до 53 рублей за килограмм. В Пскове, где продукты в целом дешевле, белый сахар также подешевел на рубль, но уже с 43 до 42 рублей за килограмм.

Прогноз

Какого-либо заметного роста цен на сахар в 2017 году эксперты не ожидают. Причина в резком росте производства: в начале февраля министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия в 2016 году вышла на первое место в мире по производству сахарной свеклы, обогнав США, Германию и Францию. По его словам, урожай в 50 миллионов тонн дает 6 миллионов тонн сахара. Сахар, по заверениям отраслевых экспертов, сейчас лежит на складах, а потому низкие цены на него могут продержаться весь год.

Молоко

Для мониторинга цен на молоко в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента. При этом изменения его стоимости с начала года оказались незначительными: в Москве было отмечено небольшое подорожание – с 67 до 68 рублей за литр, тогда как в Пскове молоко подешевело – с 46 до 45 рублей.

​Прогноз

Оценки изменения стоимости молока в России противоречивы. "В худшем случае цены на молочную продукцию останутся такими же, а в лучшем – пойдут вниз. Хотя я не помню, чтобы молоко дешевело. Роста быть уже не может", – считает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая. Глава же Молочного союза России Аркадий Пономарев говорит, что в следующем году цены на молочную продукцию могут подняться на 10 процентов. Это, по его словам, может произойти из-за "сокращения объемов господдержки" отрасли. Кроме того, как в случае с мясом, молоко может вырасти в цене из-за снижения "потребительского спроса на 15 процентов" и, соответственно, из-за желания производителей компенсировать падение доходов.

Картофель

С начала года в России был отмечен рост цен на картофель – в соответствии с официальной статистикой. В Москве килограмм российской продукции за месяц подорожал более чем на 8 процентов – с 24 до 26 рублей. В Пскове цены на картофель в день мониторинга выросли сразу на 12 процентов – почти до 14 рублей за килограмм.

​Прогноз

Рост цен на картофель, как и на другие овощи, в начале года является сезонным и традиционным – по оценке главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, в первом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года цены на лук, морковь и картофель вырастут в среднем на 5–10 процентов. Проблема заключается в том, что при достаточно высоком урожае российские сельхозпроизводители не имеют достаточного количества современных мощностей для хранения овощей. Впрочем, как уверяют специалисты, с началом весны картофель начнет дешеветь, в том числе и за счет поставок из стран, которые не попали под российское продовольственное эмбарго.

Хлеб

В российских магазинах достаточно богатый выбор хлебобулочных изделий. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. Динамика цен в течение первого месяца года в двух российских городах различна: в Москве хлеб подорожал почти до 29 рублей (на 5,9 процента), а в Пскове, наоборот, подешевел до чуть более 20 рублей (минус 3,8 процента).

Прогноз

По прогнозам экспертов, рост цен на хлеб в России в течение года окажется на уровне официальной инфляции, никаких предпосылок для резкого его подорожания нет на фоне рекордного урожая 2016 года (более 100 миллионов тонн). Однако, как отмечает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, "цены потребительского рынка живут совершенно своей жизнью и никоим образом не связаны с урожаем, тем более, что доля зерна в нашем "замечательном хлебушке" не превышает 15 процентов". Иначе говоря, стоимость хлеба, как и раньше, будет зависеть от оставшихся 85 процентов – себестоимости производства, логистики, цен на энергоресурсы и аппетитов продавцов.

Яйца

Цены на куриные яйца, согласно данным Росстата, за первую неделю февраля снизились на 0,9 процента. Тенденцию подтверждает и мониторинг Радио Свобода – только за месяц, как свидетельствуют наблюдения корреспондентов, их падение оказалось более значительным. В Москве десяток яиц в категории "отборные" подешевел более чем на 15 процентов – со 115 до 88 рублей, а в Пскове – с 64 до примерно 55 с половиной рублей (минус 13,4 процента).

Прогноз

Эксперты не ожидают какого-либо стремительного роста цен на куриные яйца в 2017 году. Значительную долю в себестоимости их производства занимают корма, и, в частности, зерновые. В 2016 году урожай был весьма высоким, поэтому дефицита питания для несушек ждать не следует. Впрочем, повлиять на потребительские цены может подорожание бензина, что в стоимости любой продукции сегодня играет заметную роль.

Бензин

Цены на автомобильный бензин в начале 2017 года подтвердили устойчивую тенденцию – они либо кратковременно останавливаются на каких-то уровнях, либо растут вне зависимости от динамики цен на нефть. Вот и с начала января в Москве они повысились более чем на 1 процент – с 38 рублей 30 копеек до 38 рублей 70 копеек за литр. В Пскове подорожание бензина было менее заметным: к началу февраля его стоимость выросла менее чем на 0,3 процента – до 38 рублей 10 копеек.

​Прогноз

По всем прогнозам, бензин будет дорожать и дальше. Как считает министр энергетики Александр Новак, его стоимость в течение 2017 года вырастет примерно на 1 рубль – из-за увеличения, в первую очередь, налоговой нагрузки на отрасль. При этом, по его мнению, если валютный рынок будет лихорадить, то прогноз цен на бензин в 2017 году станет более пессимистичным. Международное рейтинговое агентство Fitch также считает, что топливо будет незначительно дорожать в следующем году. Самые крупные нефтяные компании тоже подтверждают оценку стоимости бензина от Fitch и уверены, что литр топлива подорожает в пределах от 90 копеек до 1 рубля.

Цены на проезд в общественном транспорте и на билеты в кино предсказуемо не изменились. Первые устанавливаются местными властями: в Москве билет на одну поездку (метро и наземный транспорт) с начала нынешнего года стоит 55 рублей, хотя в зависимости от типа выбранного проездного его стоимость может быть гораздо ниже. Но в любом случае это дороже, чем поездка в общественном транспорте Пскова, где билет сейчас стоит всего лишь 20 рублей. А вот цены на билет в кино в Москве и Пскове практически одинаковы – в среднем около 200 рублей.