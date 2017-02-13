Немецкий журнал Die Welt публикует статью вице-премьера украинского правительства Иванны Климпуш-Цинцадзе, в которой украинский чиновник размышляет над отношением Запада к Украине и России. Британская газета The Independent сообщает о планах построения электростанции на солнечной энергии в Чернобыльской зоне отчуждения. Парижское периодическое издание La Croix пишет об успехе украинского меда в Европе.​

Популярный журнал Германии Die Welt печатает материал «Соглашение с Путиным напоминает сделку с дьяволом». Автор статьи ‒ вице-премьер украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе пишет, что в Кремле в последнее время потирали запятнанные кровью руки в ожидании передела мира, предполагая, что Украина скоро покорится России. Климпуш-Цинцадзе добавляет, что на Западе в это время многие рассматривают «все варианты», когда речь идет о возможной сделке с Путиным. Далее вице-премьер вспоминает события 2014 года, когда после российской агрессии Запад просил Украину не давать на это вооруженного ответа. Тогда Украина, по словам чиновника, просто застыла. Так же, как и застыли от неожиданности многие западные политики. Между тем Россия поступает так, как только ей захочется. Вмешивается в выборы в странах Запада и коррумпирует Запад. Климпуш-Цинцадзе отмечает, что на Западе кое-кто думает, что этот ужас закончится, как только России дадут то, чего она хочет. Но то, что сейчас происходит, по мнению украинского чиновника, происходит из-за того, что Запад не понял, что имеет в виду Россия. С момента развала СССР Россия перегруппировалась и жаждет мести.

В лице России сейчас стоит некий новый вариант СССР, в котором доминирует ФСБ, которая способна на такое, о чем даже не мечтал СССР

Украинский вице-премьер отмечает в статье, что проблема сейчас заключается в том, что в лице России сейчас стоит некий новый вариант СССР, в котором доминирует ФСБ, которая способна на такое, о чем даже не мечтал СССР. В то же время лидеры России не являются крупными мыслителями. Это обычные бывшие сотрудники КГБ, которые, впрочем, имеют неограниченные ресурсы и не имеют ничего против. Они не имеют никаких собственных идей, в то же время они подрывают идеи Запада ‒ ЕС, НАТО, американскую мечту и европейский дом. Но номером один в списке желаний России стоит Украина. А здесь не может быть большего противоречия, потому что Украина стремится к свободе, а Путин хочет иметь Украину на поводке. Поэтому соглашение с Путиным может сравниваться с соглашением с дьяволом.

В дополнение, как отмечает вице-премьер, десятки тысяч украинцев не отдали своих жизней за то, чтобы Путин, наконец, получил то, чего он хочет. Таким образом, Украина не может изменить желание Запада договариваться с Путиным, но не надо этого делать за счет свободы других. Этот грех всегда будет преследовать Запад. Свобода не может быть частью геополитической игры. В конце концов, не может быть честной сделки между Западом и Россией без честной сделки между Украиной и Россией. А для Запада, по мнению украинском чиновника, пришло время защищать свои принципы. Ведь если Запад поддастся давлению России, свободный мир будет уменьшаться. И, наконец, он станет меньше мира тирании. Когда свобода погибнет в Сирии, когда она погибнет в Украине, часть свободы погибнет и на Западе, пишет украинский вице-премьер в немецкой газете.

«Соглашение с Путиным напоминает сделку с дьяволом»:

Британское периодическое издание The Independent содержит материал «Люди пытаются превратить Чернобыль в ферму энергии солнца». В статье говорится, что Чернобыль ассоциируется со смертью, разрушением и вредом для окружающей среды. Однако вскоре, вполне возможно, Чернобыль станет источником солнечной энергии. Издание напоминает, что когда 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, в атмосферу было выпущено радиации в 400 раз больше, чем дала атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. В дополнение, чернобыльская трагедия привела к загрязнению сотен тысяч квадратных километров территорий Украины, Беларуси и России.

Украина ищет инвесторов для того, чтобы построить электростанцию солнечной энергии на тысячи квадратных километров территории зоны отчуждения

Но, как ни странно, как отмечает британская газета, загрязненные Чернобылем территории могут быть вполне пригодными для выработки солнечной энергии благодаря низкой стоимости земли и высокому уровню солнечного света. Согласно данным агентства Bloomberg, Украина ищет инвесторов для того, чтобы построить электростанцию солнечной энергии на тысячи квадратных километров территории зоны отчуждения, где сейчас запрещено проживание людей. Журнал напоминает, что это размер государства Люксембург.

The Independent пишет, что Украина имеет лучшие ресурсы по солнечной энергии, чем Германия. Поэтому Киев все больше смотрит в сторону возобновляемых источников энергии. Украина также желает уменьшить зависимость от поставок газа из соседней России. Британский журнал пишет, что уже существует ряд потенциальных инвесторов в США и Канаде, которые заинтересовались работой в Украине. Киев, в свою очередь, надеется начать установку солнечных батарей в Чернобыльской зоне уже в конце текущего года.

Газета добавляет, что этот план полон надежды и оптимизма. Была даже создана специальная петиция в его поддержку, и там стоят более чем 14 тысяч подписей. Британское издание подчеркивает, что инвестиции в солнечную энергию не только помогут избавить Украину от зависимости от природного газа, что, в свою очередь, может помочь несколько урегулировать конфликт с Россией, а также поможет улучшить настрой общественного мнения в зоне конфликта. Это также, по мнению газеты, направит мощный сигнал всему миру о будущем чистом источнике энергии.

«Интересно»: Люди пытаются превратить Чернобыль в ферму энергии солнца

Парижский журнал La Croix публикует статью «Украина ‒ новый улей Европы». Издание отмечает, что мало известен факт о том, что Украина является ведущим производителем меда в Европе. Украина также является второй после Китая страной, которая больше всего экспортирует меда в ЕС. По подсчетам французского издания, экспорт меда приносит Украине ежегодно 97 миллионов евро. Первым потребителем украинского меда в ЕС является Германия, а дальше идет Польша

Однако, как добавляет парижский журнал, не всё и не всегда было так радужно для украинских производителей меда. Ранее, как пишет газета, украинский мед очень любила Россия, когда-то она и была самым большим его потребителем. Однако после Революции Достоинства Украина не экспортирует мед лакомому на него большому соседу.

La Croix задает вопрос: «Почему же украинский мед такой вкусный?» А далее следует ответ Татьяны Василькивской, председателя ассоциации «Братство пчеловодов Украины», которая говорит, что все упирается в цену украинского меда. Украинские производители продают свой мед в ЕС по цене 2 евро за килограмм, а иногда даже дешевле. Для сравнения, журнал указывает, что цена килограмма меда во Франции составляет от 6 до 10 евро. В то же время, как говорит Василькивская, украинские производители меда обычно не получают больших доходов от популярности их продукта в Европе. И это мешает инвестициям, чтобы привести производство меда в Украине к европейским стандартам. Практически, по словам Васильковской, от экспорта меда имеют выгоду только крупные производители в Украине, а мелкие пчеловодческие хозяйства не могут выставить свой продукт на экспорт.

Журнал подытоживает, что в Украине существует 400 тысяч пчеловодов, из которых только 30% являются крупными производителями, имеющими более 200 ульев. Многие из украинских производителей продает свой мед нелегально, опасаясь налогов. В то же время, как сообщает парижское издание, сельскохозяйственный советник французского посольства в Киеве Николя Перен начал проект помощи украинским производителям меда, который направляется в первую очередь на мелких пчеловодов в Украине.

«Украина ‒ новый улей Европы»