«Схемы», расследования: «Хочу быть верховным судьей!» (видео)

«Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир» – такая надпись в Высшем хозяйственном суде Украины. Впрочем, похоже, погибнуть придется самому нынешнему Высшему хозяйственному суду Украины. Вместе с еще двумя высшими специализированными судами и нынешним Верховным Судом Украины. Зато появится один новый Верховный Суд. Тестирование кандидатов в состав нового Верховного Суда начнется уже в этом месяце. Кто они – кандидаты в Верховный Суд? Выяснял Сергей Андрушко. Передача «Схемы. Коррупция в деталях» – телевизионная программа журналистских расследований. Совместный проект Радіо Свобода и «UA:Перший».