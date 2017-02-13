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«Схемы», расследования: «Хочу быть верховным судьей!» (видео)

«Схемы», расследования: «Хочу быть верховным судьей!» (видео)
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«Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир» – такая надпись в Высшем хозяйственном суде Украины. Впрочем, похоже, погибнуть придется самому нынешнему Высшему хозяйственному суду Украины. Вместе с еще двумя высшими специализированными судами и нынешним Верховным Судом Украины. Зато появится один новый Верховный Суд. Тестирование кандидатов в состав нового Верховного Суда начнется уже в этом месяце. Кто они – кандидаты в Верховный Суд? Выяснял Сергей Андрушко. Передача «Схемы. Коррупция в деталях» – телевизионная программа журналистских расследований. Совместный проект Радіо Свобода и «UA:Перший».

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