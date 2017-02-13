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Фотогалереи

Лучшие фотографии года по версии World Press Photo (фотогалерея)

В Амстердаме объявили победителей World Press Photo, главной премии в фотожурналистике. Премию конкурса получил фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи за фото с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Всего в конкурсе приняли участие более 5000 фотографов из 125 стран мира, они прислали жюри более 80 000 снимков. В 2017 году премию World Press Photo вручали в 60-й раз.
Главный приз получил кадр убийства российского посла в Турции в конце декабря 2016 года. Его сделал Бурхан Озбиличи, фотограф агентства Associated Press, который думал, что снимает обычное протокольное мероприятие
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Главный приз получил кадр убийства российского посла в Турции в конце декабря 2016 года. Его сделал Бурхан Озбиличи, фотограф агентства Associated Press, который думал, что снимает обычное протокольное мероприятие

Первый приз в категории &quot;Природа&quot;: редкая морская черепаха, попавшая в рыболовную сеть на Тенерифе. Фото &ndash; Франсис Перес
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Первый приз в категории "Природа": редкая морская черепаха, попавшая в рыболовную сеть на Тенерифе. Фото – Франсис Перес

Первый приз в категории &quot;Новости&quot;: следователи смотрят на тело убитого неизвестными Ромео Джоеля Торрес Фонтанийи на Филиппинах. Фото &ndash; Дэниэл Берехулак
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Первый приз в категории "Новости": следователи смотрят на тело убитого неизвестными Ромео Джоеля Торрес Фонтанийи на Филиппинах. Фото – Дэниэл Берехулак

Победитель в категории &quot;Жизнь - истории&quot;. Парикмахерская в старом районе Гаваны на Кубе спустя несколько дней после смерти Фиделя Кастро. Фото &ndash; Томас Мунита
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Победитель в категории "Жизнь - истории". Парикмахерская в старом районе Гаваны на Кубе спустя несколько дней после смерти Фиделя Кастро. Фото – Томас Мунита

Первый приз в категории &quot;Долгосрочные проекты&quot;: жители станицы Луганская в Донбассе приходят в себя после обстрела. Фото &ndash; Валерий Мельников
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Первый приз в категории "Долгосрочные проекты": жители станицы Луганская в Донбассе приходят в себя после обстрела. Фото – Валерий Мельников

Первый приз в категории &quot;Жизнь&quot;. Афганская женщина Наджиба держит на руках своего племянника, раненого во время террористической атаки в Кабуле. Фото &ndash; Пола Бронштейн, фотография является аллюзией на знаменитую скульптуру &quot;Пьета&quot; (Оплакивание Христа), созданную Микеланджело
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Первый приз в категории "Жизнь". Афганская женщина Наджиба держит на руках своего племянника, раненого во время террористической атаки в Кабуле. Фото – Пола Бронштейн, фотография является аллюзией на знаменитую скульптуру "Пьета" (Оплакивание Христа), созданную Микеланджело

Третий приз в категории &quot;Новости&quot;: беженцы из Эритреи в деревянной лодке, пересекающей Средиземное море. В момент съемки на борту было около 540 человек. Фото &ndash; Мэтью Уиллокс
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Третий приз в категории "Новости": беженцы из Эритреи в деревянной лодке, пересекающей Средиземное море. В момент съемки на борту было около 540 человек. Фото – Мэтью Уиллокс

Второй приз в категории &quot;Новости&quot;: иракцы бегут из Мосула во время операции по его освобождению от боевиков так называемого &quot;Исламского Государства&quot;. Фото &ndash; Сергей Пономарев
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Второй приз в категории "Новости": иракцы бегут из Мосула во время операции по его освобождению от боевиков так называемого "Исламского Государства". Фото – Сергей Пономарев

Второй приз в категории &quot;Долгосрочный проект&quot;: иранский татуировщик Сиаваш курит сигарету. Согласно мусульманским традициям, татуировки запрещены. Фото &ndash; Хуссейн Фатеми
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Второй приз в категории "Долгосрочный проект": иранский татуировщик Сиаваш курит сигарету. Согласно мусульманским традициям, татуировки запрещены. Фото – Хуссейн Фатеми

Первый приз в категории &quot;Люди&quot;. Ольга и Аделина Лим-Хи &ndash; потомки корейских мигрантов на Кубе. Фото &ndash; Майкл Винс Ким
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Первый приз в категории "Люди". Ольга и Аделина Лим-Хи – потомки корейских мигрантов на Кубе. Фото – Майкл Винс Ким

Второй приз в категории &quot;Природа&quot;. Панда с новороденным медвежонком. Фото &ndash; Эми Виталь
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Второй приз в категории "Природа". Панда с новороденным медвежонком. Фото – Эми Виталь

Третий приз в категории &quot;Природа&quot;. Бабочки на поле в Мексике. Фото &ndash; Хайме Рохо
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Третий приз в категории "Природа". Бабочки на поле в Мексике. Фото – Хайме Рохо

Второй приз в категории &quot;Люди&quot;: ежегодная &quot;мучная война&quot;, проходящая в испанском городе Аликанте. Фото &ndash; Антонио Джиботта
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Второй приз в категории "Люди": ежегодная "мучная война", проходящая в испанском городе Аликанте. Фото – Антонио Джиботта

Третий приз в категории &quot;Новости&quot;: одна из переполненных тюрьм Филиппин, где президент устроил кровавую войну с наркотиками. Фото &ndash; Ноэль Селис
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Третий приз в категории "Новости": одна из переполненных тюрьм Филиппин, где президент устроил кровавую войну с наркотиками. Фото – Ноэль Селис

Первый приз в категории &quot;Природа - истории&quot;: &quot;Забота о дикой Африке&quot; &ndash; некоммерческая организация, помогающая раненным животным, в основном &ndash; носорогам. Фото &ndash; Брент Стиртон
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Первый приз в категории "Природа - истории": "Забота о дикой Африке" – некоммерческая организация, помогающая раненным животным, в основном – носорогам. Фото – Брент Стиртон

Третий приз в категории &quot;Природа&quot;: дикие буйволы пьют воду. Фотография была сделана с таймера дистанционно. Фото &ndash; Бэнс Мэйт
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Третий приз в категории "Природа": дикие буйволы пьют воду. Фотография была сделана с таймера дистанционно. Фото – Бэнс Мэйт

Второй приз в категории &quot;Проблемы современности&quot;: бразильянка моет ребенка с микроцифаллией, вызванной вирусом Зика. Фото &ndash; Лало де Альмейда
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Второй приз в категории "Проблемы современности": бразильянка моет ребенка с микроцифаллией, вызванной вирусом Зика. Фото – Лало де Альмейда

Второе место в категории &quot;Проблемы современности&quot;: кадр, на котором беженцы переходят реку в&nbsp;Македонии. Фото &ndash; Вадим Гирда&nbsp;
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Второе место в категории "Проблемы современности": кадр, на котором беженцы переходят реку в Македонии. Фото – Вадим Гирда 

Третий приз в категории &quot;Проблемы современности&quot;: заброшенное здание, в котором живут сквоттеры или бездомные в Копакобане. Фото &ndash; Питер Бауза
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Третий приз в категории "Проблемы современности": заброшенное здание, в котором живут сквоттеры или бездомные в Копакобане. Фото – Питер Бауза

Второй приз в категории &quot;Новости&quot;. Тело убитого иракца в братской могиле в городе Хаммам-эль-Алил на севере Ирака. Фото &ndash; Сергей Пономарев
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Второй приз в категории "Новости". Тело убитого иракца в братской могиле в городе Хаммам-эль-Алил на севере Ирака. Фото – Сергей Пономарев

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