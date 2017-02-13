Лучшие фотографии года по версии World Press Photo (фотогалерея)
В Амстердаме объявили победителей World Press Photo, главной премии в фотожурналистике. Премию конкурса получил фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи за фото с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Всего в конкурсе приняли участие более 5000 фотографов из 125 стран мира, они прислали жюри более 80 000 снимков. В 2017 году премию World Press Photo вручали в 60-й раз.
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Главный приз получил кадр убийства российского посла в Турции в конце декабря 2016 года. Его сделал Бурхан Озбиличи, фотограф агентства Associated Press, который думал, что снимает обычное протокольное мероприятие
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Первый приз в категории "Природа": редкая морская черепаха, попавшая в рыболовную сеть на Тенерифе. Фото – Франсис Перес
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Первый приз в категории "Новости": следователи смотрят на тело убитого неизвестными Ромео Джоеля Торрес Фонтанийи на Филиппинах. Фото – Дэниэл Берехулак
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Победитель в категории "Жизнь - истории". Парикмахерская в старом районе Гаваны на Кубе спустя несколько дней после смерти Фиделя Кастро. Фото – Томас Мунита
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Первый приз в категории "Долгосрочные проекты": жители станицы Луганская в Донбассе приходят в себя после обстрела. Фото – Валерий Мельников
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Первый приз в категории "Жизнь". Афганская женщина Наджиба держит на руках своего племянника, раненого во время террористической атаки в Кабуле. Фото – Пола Бронштейн, фотография является аллюзией на знаменитую скульптуру "Пьета" (Оплакивание Христа), созданную Микеланджело
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Третий приз в категории "Новости": беженцы из Эритреи в деревянной лодке, пересекающей Средиземное море. В момент съемки на борту было около 540 человек. Фото – Мэтью Уиллокс
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Второй приз в категории "Новости": иракцы бегут из Мосула во время операции по его освобождению от боевиков так называемого "Исламского Государства". Фото – Сергей Пономарев
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Второй приз в категории "Долгосрочный проект": иранский татуировщик Сиаваш курит сигарету. Согласно мусульманским традициям, татуировки запрещены. Фото – Хуссейн Фатеми
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Первый приз в категории "Люди". Ольга и Аделина Лим-Хи – потомки корейских мигрантов на Кубе. Фото – Майкл Винс Ким
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Второй приз в категории "Природа". Панда с новороденным медвежонком. Фото – Эми Виталь
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Третий приз в категории "Природа". Бабочки на поле в Мексике. Фото – Хайме Рохо
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Второй приз в категории "Люди": ежегодная "мучная война", проходящая в испанском городе Аликанте. Фото – Антонио Джиботта
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Третий приз в категории "Новости": одна из переполненных тюрьм Филиппин, где президент устроил кровавую войну с наркотиками. Фото – Ноэль Селис
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Первый приз в категории "Природа - истории": "Забота о дикой Африке" – некоммерческая организация, помогающая раненным животным, в основном – носорогам. Фото – Брент Стиртон
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Третий приз в категории "Природа": дикие буйволы пьют воду. Фотография была сделана с таймера дистанционно. Фото – Бэнс Мэйт
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Второй приз в категории "Проблемы современности": бразильянка моет ребенка с микроцифаллией, вызванной вирусом Зика. Фото – Лало де Альмейда
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Второе место в категории "Проблемы современности": кадр, на котором беженцы переходят реку в Македонии. Фото – Вадим Гирда
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Третий приз в категории "Проблемы современности": заброшенное здание, в котором живут сквоттеры или бездомные в Копакобане. Фото – Питер Бауза
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Второй приз в категории "Новости". Тело убитого иракца в братской могиле в городе Хаммам-эль-Алил на севере Ирака. Фото – Сергей Пономарев
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