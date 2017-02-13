В Амстердаме объявили победителей World Press Photo, главной премии в фотожурналистике. Премию конкурса получил фотограф агентства Associated Press Бурхан Озбилиджи за фото с места убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Всего в конкурсе приняли участие более 5000 фотографов из 125 стран мира, они прислали жюри более 80 000 снимков. В 2017 году премию World Press Photo вручали в 60-й раз.