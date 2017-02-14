С кем делят радость и боль любви влюбленные сердца в разных странах мира? Оказывается, многие доверяют свои амурные дела Джульетте Капулетти, героине шекспировской истории о трагической любви. По случаю Дня Святого Валентина на ее адрес в итальянской Вероне ежегодно увеличивается поток писем, которые, кстати, не остаются без ответа.

Кто-то трогательно жалуется на неудачную любовь, кто-то ищет совета, как выйти из любовного треугольника, а кому-то просто хочется поделиться счастьем. Об этом и немного больше пишут Джульетте на разных языках влюбленные люди. В праздничный период ежедневно в Верону на адрес дома, который называют домом литературной героини, приходят сотни писем. А за год их насчитывается 50 тысяч, сообщает «Клуб Джульетты», который собственно и занимается романтическим эпистолярным наследием.

Волонтеры переводят тексты с разных языков, сохраняют их в архиве и готовят ответ корреспондентам. В конце каждого письма-ответа ‒ подпись: «Джульетта»

«Дорогая Джульетта, ты, как никто, понимаешь в любви...», ‒ примерно так начинаются письма с просьбой о совете.

Над обработкой любовной корреспонденции работают полсотни волонтеров-секретарш. Они переводят тексты с разных языков, сохраняют их в архиве и, согласно пережитому опыту и собственным чувствам, готовят ответ корреспондентам. В конце каждого письма-ответа ‒ подпись: «Джульетта».

«Это письмо на испанском языке из Мадрида. Пишет девушка, которая недавно познакомилась с юношей, но он живет в другом городе. И девушка спрашивает какие-то советы, как дальше развивать эти отношения на расстоянии», ‒ рассказывает одна из секретарш «Клуба Джульетты».

Традиция любовных исповедей

Традиция этих писем восходит к началу 30-х годов прошлого века. Тогдашний сторож «Гробницы Джульетты» Этторе Солимани начал собирать первые любовные послания, которые туристы оставляли в памятном месте. Пораженный количеством просьб и вопросов от влюбленных, он сам начал отвечать на письма, став таким образом первым «секретарем Джульетты».

Послание к шекспировской героине из трагедии «Ромео и Джульетта» можно отправить и теперь и по электронной почте. Однако современные секретарши Джульетты утверждают, что большинство влюбленных выбирают бумагу и чернила, чтобы выразить интимные чувства книжному персонажу.

Поэтому, почтовое отделение города Вероны имеет дополнительную нагрузку в эти дни.

Есть отдельная шкатулка с письмами для Джульетты, и каждое из них доставляют по адресу

«В это время года с учетом большого потока писем к дому Джульетты мы выделили отдельную линию для их быстрой сортировки. Есть отдельная шкатулка с письмами для Джульетты, и каждое из них доставляют по адресу», ‒ сообщил Джанни Барбато, работник почтового отделения Вероны.

Похоже, подобная корреспонденция не создает там проблем. Скорее, наоборот ‒ добавляет настроения и определенной ответственности самым почтальонам. По их словам, приятно, что до сих пор влюбленные не ленятся и на бумаге продолжают жить слова надежды и любви.