Судьба маленького Аймана кардинально менялась несколько раз, после того как боевики «Исламского государства» напали на деревню езидов в Ираке два года назад. Плен исламистов, продажа в приемную семью и возвращение домой: невероятная судьба мальчика-езида.
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Айман родился в семье езидов, на Ближнем Востоке они – национальное и религиозное меньшинство, которых боевики «Исламского государства» массово истребляют. В ООН неоднократно заявляли, что это геноцид.
На фото – Айман со своим дядей после возвращения домой
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Боевики два года назад захватили родную деревню Аймана – Хардан. Мальчика похитили, а что стало с его родителями до сих пор неизвестно.
На фото – Айман со своей бабушкой после возвращения домой
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Несмотря на то, что большинство похищенных детей боевики тренируют в качестве солдат, мальчику повезло и он оказался в приюте.
На фото – Айман в момент воссоединения с родственниками
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Бездетная пара Абу Ахмед и Умм выкупили мальчика из приюта боевиков за $500. Они научили его арабскому языку и основам ислама. Езиды говорят на диалекте курдского языка и исповедуют свою веру, которая сочетает в себе элементы зороастризма, христианства и мусульманства: и шиизма, и суннизма. Поэтому в «Исламском государстве» считают, что езиды поклоняются дьяволу.
На фото – Абу Ахмед и его жена Умм
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Приемной семье пришлось скрывать национальность Аймана, своим знакомым они говорили, что это племянник – тогда часть Мосула, в которой они жили, все еще находилась под контролем «ИГ». «Я всегда говорил, чтобы он никому не рассказывал, что он езид», – рассказывает Абу Ахмед. В то же время, они не хотели, чтобы мальчик забывал свои корни и с радостью слушали его рассказы о жизни в родной деревне.
На фото – Абу Ахмед показывает игрушки Аймана
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Во время операции по освобождению Мосула от ИГИЛ, коммандиру иракской армии сообщили, что в доме Абу Ахмеда и Умм живет мальчик-езид. Паре пришлось отдать его военным, которые разместили объявление о нашедшемся мальчике в фейсбуке.
На фото – Айман в родной деревне
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Настоящих родителей Аймана до сих пор не нашли, но мальчика вернули его бабушке и дяде. Родственники не хотят, чтобы Айман когда-либо виделся с Абу Ахмедом и Умм, у которых он прожил полтора года. Несколько раз пара звонила семье, чтобы поговорить с мальчиком, но дядя отказал – он в обиде на Абу Ахмеда и Умм за то, что они не пытались разыскать семью Аймана.
На фото – Айман со своим дядей Самиром Рашо Халафом (слева)
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Сам Айман рад вернуться в свою семью, но по приемным родителям он тоже скучает. «Я надеюсь, что он когда-нибудь вернется», – сказала Умм
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