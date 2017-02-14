В День всех влюбленных в подземном переходе Симферополя продают открытки, воздушные шары и цветы. Ювелирный магазин предлагает скидки на товары к празднику. В то же время, российский глава Крыма Сергей Аксенов
назвал День святого Валентина «духовным мусором»: «Считаю, что этот «праздник» сродни откровенному шабашу – Хэллоуину. И то, и другое – духовный мусор, занесенный в Россию ветром девяностых годов. Чем быстрее мы избавимся от этого мусора, тем лучше».
назвал День святого Валентина «духовным мусором»: «Считаю, что этот «праздник» сродни откровенному шабашу – Хэллоуину. И то, и другое – духовный мусор, занесенный в Россию ветром девяностых годов. Чем быстрее мы избавимся от этого мусора, тем лучше».
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