Экс-депутат Госдумы: Присоединение Крыма – грубая ошибка России

Бывший депутат Государственной Думы России от КПРФ Денис Вороненков назвал ошибкой присоединение Крыма к России и заявил о тотальной фальсификации российских выборов. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Цензор.net».

По его словам, сам он не принимал участия в голосовании за так называемое присоединение Крыма к России, хотя его фамилия есть в списке голосовавших.

«Сам я не голосовал, за меня голосовали карточкой. Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал. Затем я увидел, к каким тяжелым последствиям это голосование привело, и сегодня считаю это грубой ошибкой. Ошибка моя и ошибка России. И эту ошибку надо исправлять», – заявил Вороненков.

Он также отметил, что после аннексии Крыма Россия начала «вкачивать в него огромные деньги», ослабив при этом финансирование «исконно русских регионов».

«Ресурсы для Крыма выкачиваются в ущерб другим исконно русским регионам. В России самые нищие регионы – это русские регионы: Ивановская, Рязанская, Владимирская, Вологодская, Псковская области. Дисбаланс в обеспечении регионов огромен. Кавказ, например, получает миллиарды долларов дотаций. Сейчас вся Россия обделена в ущерб Крыму. Последствия тяжелые для страны, они не дают возможность развиваться», – отметил экс-депутат.

Вороненков подчеркнул, что в Крыму Кремль действовал с нарушением российских законов.

«Совершив агрессию против Украины, Россия поссорилась со всем мировым сообществом, это было сделано даже в нарушение федеральных российских законов о референдуме. Теперь Россия под санкциями, растут антироссийские настроения в мире, прекратились инвестиции, доступ к западным кредитным ресурсам», – рассказал бывший депутат Госдумы.

В интервью изданию Вороненков заявил, что эмигрировал из России в Украину вместе с женой (бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой) из-за преследования со стороны ФСБ России. Кроме того, Вороненков сообщил, что в декабре 2016 года получил украинское гражданство.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».