Совет безопасности ООН принял резолюцию о защите критической инфраструктуры от террористических нападений, которую инициировала Украина. МИД Украины указывает, что резолюция направлена на повышение эффективности международных усилий для противодействия террористическим актам против объектов критической инфраструктуры, в частности в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН. На открытых дебатах Совета безопасности по защите критической инфраструктуры председательствовал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.​

Совет безопасности ООН, в котором с первого февраля и весь этот месяц председательствует Украина, принял резолюцию «Защита критической инфраструктуры от террористических нападений». Авторство резолюции номер 2341 принадлежит Украине, но спонсорами ее выступили еще 30 стран.

Поэтому Совет безопасности ООН, непостоянным членом которого два года (в 2017-2018-м) является Украина, призывает государства-члены ООН обеспечить установление уголовной ответственности за террористические акты, направленные на уничтожение или дезактивацию критически важных объектов инфраструктуры.

Резолюция также предусматривает необходимость ввести уголовную ответственность за планирование, подготовку, финансирование и материально-техническую поддержку таких нападений на критически важные объекты инфраструктуры.

Среди важных объектов инфраструктуры в резолюции также упоминаются интернет и туристические объекты.

Защита инфраструктуры важна для всех, Украина уже пострадала

Как сказал в выступлении министр иностранных дел Украины Павел Климкин, «защита критической инфраструктуры является актуальной для национальной безопасности, общественной безопасности и экономического развития всех стран». «Террористические нападения на эти объекты и службы могут значительно препятствовать жизнедеятельности обществ и повлечь за собой значительные человеческие страдания», ‒ подчеркнул Климкин.

Мы знаем цель этих нападений: вывести из строя финансовую систему Украины, ослабить наши оборонительные возможности и, наконец, дестабилизировать украинское общество

Как сказал украинский министр, с 2015 года несколько украинских правительственных структур, а также объектов критической инфраструктуры ‒ таких, как региональные энергетические компании и финансовые учреждения ‒ стали объектами кибератак.

Также, сказал Климкин, неизвестные хакерские группы недавно атаковали киевский аэропорт и электронную базу Министерства обороны Украины. В начале декабря прошлого года вебсайты Госказначейства, Министерства финансов и Государственного пенсионного фонда Украины были временно выведены из строя как раз перед концом финансового года.

«Мы знаем цель этих нападений. Это сделано для того, чтобы вывести из строя финансовую систему Украины, ослабить наши оборонительные возможности и, наконец, дестабилизировать украинское общество... По нам ударили, но в результате мы стали более устойчивыми», ‒ сказал Климкин на заседании Совета безопасности ООН.

Миссия Украины при ООН объяснила ключевые тезисы резолюции Совета безопасности:​

Резолюцию поддержали все

Обращает на себя внимание то, что резолюция, предложенная Украине и проголосованная в Совете безопасности под ее председательством, была принята единогласно ‒ за нее отдали голоса все пять постоянных членов Совета безопасности и десять непостоянных.

Ранее резолюции, предлагаемые Украиной или на украинскую тематику ‒ в частности, о незаконной аннексии Крыма Россией или конфликте в восточной Украине ‒ разделяли Совет безопасности ООН, а здесь резолюция Украины была поддержана единогласно.

На единодушие голосования обратили внимание и некоторые миссии при ООН:​

И хотя Украина, подавая резолюцию и заручившись поддержкой трех десятков соспонсоров, думала прежде всего о защите своей критической инфраструктуры, но также и об этой проблеме в глобальных масштабах, однако многие указывали и на другие точки мира, где проблема защиты критической инфраструктуры от террористических нападений является актуальной.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт в твите, говоря о единодушном голосовании за резолюцию, указал также хештег «Daesh» ‒ арабскую аббревиатуру группировки «Исламское государство», которое обвиняют в нападениях на критическую инфраструктуру в Ираке и Сирии.

В интервью журналистам в штаб-квартире ООН Мэтью Райкрофт сказал, что Британия «решительно поддерживает» резолюцию, предложенную украинским председательством в Совете безопасности.

В твиттере также указывают на то, что боевики «Исламского государства» с июля 2016 года сжигают нефть и нефтеперерабатывающие мощности на территории Ирака, находящейся под их контролем.