Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

В России суд оставил украинского журналиста Романа Сущенко под арестом (видео)

В России суд оставил украинского журналиста Романа Сущенко под арестом (видео)
пожалуйста, подождите
0:02:36
0:00:00 /0:02:36
Загрузить

Смотреть комментарии

В Москве суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко. Сущенко был задержан в Москве 30 сентября прошлого года. В Федеральной службе безопасности России заявили, что журналист является сотрудником украинской разведки, против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В Киеве задержание Сущенко называют провокацией, а обвинения в шпионаже – надуманными. Служба безопасности Украины внесла журналиста в список по обмену заложников.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG