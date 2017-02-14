В России суд оставил украинского журналиста Романа Сущенко под арестом (видео)

В Москве суд отклонил апелляционную жалобу на продление ареста украинскому журналисту Роману Сущенко. Сущенко был задержан в Москве 30 сентября прошлого года. В Федеральной службе безопасности России заявили, что журналист является сотрудником украинской разведки, против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. В Киеве задержание Сущенко называют провокацией, а обвинения в шпионаже – надуманными. Служба безопасности Украины внесла журналиста в список по обмену заложников.