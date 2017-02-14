В мировой прессе есть публикации о том, как Киев пытается не допустить, чтобы Украина стала предметом возможных геополитических договоренностей Вашингтона и Москвы на фоне попыток нового президента США Дональда Трампа улучшить отношения с Россией. Также пишут и о возможном введении чрезвычайного положения в энергетике из-за нехватки угля с Донбасса на украинских тепловых электростанциях. И есть статьи о том, что сельское хозяйство стало локомотивом, который тянет вверх украинскую экономику и возвращает Украине традиционную репутацию «житницы Европы».

Британская газета The Guardian помещает статью под заголовком «Насилие продолжается в измученной войной Украине на фоне того, что США в замешательстве, а Россия напирает».

В статье говорится, что с начала боевых действий в Украине в 2014 году более 300 снарядов упали на территорию Авдеевского коксохимического комбината ‒ крупнейшего производителя кокса в Европе, расположенного в нескольких километрах от линии фронта.

Особенно напряженными были несколько недель во время последнего обострения у Авдеевки, которое Киев связывается с якобы российской реакцией на приход Дональда Трампа в США.

На этот раз не было прямых попаданий в комбинат, но некоторые из его работников погибли от обстрелов жилых домов в Авдеевке.

170 грузовиков с боеприпасами и 60 ‒ с горючим приехали из России на оккупированные территории в последние недели

«Как всегда, в этот раз также был шквал противоречивых заявлений относительно того, кто виноват в последнем витке боевых действий», ‒ пишет газета, цитируя, в частности, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который привел такие данные: по крайней мере, 170 грузовиков с боеприпасами и, по крайней мере, 60 ‒ с горючим приехали из России на оккупированные территории в последние недели.

«Все это готовилось», ‒ сказал Климкин изданию, а заместитель главы администрации президента Константин Елисеев связал обострение с попыткой России испытать новую американскую администрацию и единство внутри ЕС.

На местах все выглядит сложнее, замечает корреспондент газеты Шон Уокер. В последние недели украинские войска продвинулись на новые позиции, хотя именно поддерживаемые Россией сепаратисты первыми прибегли к артиллерийским обстрелам.

У Украины появилась тревога, что ее могут принести в жертву в какой-то крупной сделке Трампа с Путиным

За годы правления администрации Барака Обамы Киев мог рассчитывать на стабильную поддержку со стороны Вашингтона в конфликте на востоке, который разожгла Россия, поставляя оружие и живую силу через границу, но с сосредоточением Трампа на улучшении отношений с Россией у Украины появилась тревога, что ее могут принести в жертву в какой-то крупной сделке Трампа с Путиным, пишет газета.

«Мы надеемся, что украинский вопрос не будет решаться за спиной Украины. Мы верим, что рано или поздно будет более действенной позиция новой американской администрации», ‒ цитирует газета Елисеева.

Дипломаты и аналитики в Киеве убеждены, что нынешней целью России является не захват больших украинских территорий, а возврат уже захваченных территорий назад Украине на условиях, выгодных Москве, что дало бы долгосрочный рычаг влияния на Украину, читаем в статье.

Специализированное энергетическое издание Oilprice пишет, что Украина может ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за нехватки угля, поставляемого с охваченного конфликтом Донбасса ‒ там добывается большая часть угля, потребляемого украинскими тепловыми станциями.

В статье цитируется премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который сказал, что вопрос возможного введения чрезвычайного положения в энергетике на повестке дня: «...мы не можем позволить снижение стратегических запасов угля».

В конце января железная дорога, которой уголь перевозят с Донбасса, была повреждена неизвестными, и министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик говорит, что повреждения линии Луганск-Попасная создает риск для энергетической безопасности Украины.

Из 24 миллионов тонн угля, ежегодно используемого тепловыми станциями, девять миллионов являются антрацитом, добываемым только на Донбассе

В статье также говорится, что тепловые электростанции не смогут функционировать длительное время без угля с Донбасса. Из 24 миллионов тонн угля, ежегодно используемого тепловыми станциями, девять миллионов являются антрацитом, добываемым только на Донбассе. Министр Насалик предупредил, что если государство решит не принимать уголь с территорий на Донбассе, то без него можно обойтись, но дополнительно нужно будет выложить 551 миллион долларов на закупку угля из других источников.

Сейчас запасов угля для теплостанций хватает до конца зимы, но в случае полной блокады запасы иссякнут до конца марта, а для альтернативных закупок необходимо хотя бы 50-60 дней для того, чтобы недонбасский уголь прибыл в Украину, говорится в статье.

Агентство Bloomberg пишет, что Украина снова возвращает себе репутацию «житницы Европы», ведь ее сельское хозяйство становится новым «локомотивом» возрождения экономики после войны.

Экспорт пшеницы, ячменя и подсолнечного масла в настоящее время находится на рекордных или почти рекордных уровнях, что является частью процесса возрождения сельского хозяйства и действительно начало ощущаться в 2013 году, читаем в статье.

Наращивание аграрного экспорта совпало по времени с падением экспорта стали и железной руды

Это наращивание аграрного экспорта совпало по времени с падением экспорта стали и железной руды, которые в основном производятся на индустриальном востоке Украины, а он страдает от конфликта с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

«Сельское хозяйство стало локомотивом украинской экономики. Цифры действительно впечатляют», ‒ сказал в интервью агентству заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

А как говорит министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, это только начало, ведь новые ирригационные проекты могут поднять урожай зерновых до 100 миллионов тонн с нынешних 66 миллионов. Среди других потенциальных аспектов, которые могут помочь этому, ‒ отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель, являющаяся условием МВФ для предоставления пакета помощи Киеву размером 17,5 миллиардов долларов.

Сейчас на аграрную продукцию приходится 40 процентов экспорта, в то время как доля продукции металлургии упала до 25 процентов, говорит агентство, добавляя, что Украина с населением в 45 миллионов человек может однажды прокормить полмиллиарда населения планеты.