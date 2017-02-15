Нам с детства повторяли: «Обязательно нужно носить шапку зимой!» В новом выпуске мы поговорим о шапках, перчатках и шарфах.

Luğat (словарь): головной убор – baş kiyim.

Без шапки в холодное время года любят ходить женщины, которые не хотят портить головным убором прическу.

Luğat (словарь): шапка – şapke, qalpaq, у меня есть шапка – menim şapkem bar, я забыл шапку – мen şapkemni unuttım.

С наступлением холодов принято надевать перчатки – чтобы защитить руки от обморожения.

Luğat (словарь): перчатки – qolçqlar, eldivenler, надевать перчатки – qolçaqlarnı kiymek, я потеряла перчатки – мen qolçaqlanı coydım.

Шарф – şal, взять шарф – şalnı almaq, завязать шарф – şalnı bağlamaq, с шарфом тепло – şal sıcaq tuta

Зимой, когда на улице снег и холодный ветер, так и хочется закутаться во что-то теплое и комфортное, например, в мягкий плед. А что же делать на улице? Вот здесь на помощь и приходит самый актуальный и востребованный зимний аксессуар – удобный шарф.

Luğat (словарь): шарф – şal, взять шарф – şalnı almaq, завязать шарф – şalnı bağlamaq, с шарфом тепло – şal sıcaq tuta.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

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