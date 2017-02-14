Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
В Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии, мусульмане составляют большинство населения. Часть их придерживается достаточно ортодоксальных взглядов. Только за последние годы эти люди пытались запретить празднование Навруза, считая этот праздник языческим, и сорвали массовый танцевальный флешмоб, посчитав, что танцами недостойно заниматься во время мусульманского поста.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Еще один праздник, который вызывает неодобрение сторонников радикального ислама – День святого Валентина, он же праздник всех влюбленных.
Ровно год назад о школе №18 в Бишкеке писали все СМИ страны: якобы ее руководство 14 февраля официально запретило ученикам и учителям обмениваться праздничными открытками. В администрации школы отрицают, что ввели запрет. Говорят, что отправлять письма друг другу в день влюбленных по-прежнему можно.
"Это недоразумение. Это неофициальный праздник, и официальных запретов нет и не было, – объясняет Самара Шербаева, завуч по учебно-воспитательной работе средней школы №18 в Бишкеке. – Мы массовые празднования не проводим. Но поздравлять друг друга ученикам мы не запрещаем".
Тем не менее, единственную коробку для открыток-валентинок в 18-й школе в этом году отыскать непросто. И молодежь, и учителя говорят: теперь такие ящики для бумажных писем в столице непопулярны, признания в любви все чаще делаются виртуальным образом.
Но по мнению некоторых религиозных лидеров, даже такие невинные атрибуты праздника, как открытки с розовыми сердечками, развращают молодежь.
"Особенно от этого страдает молодежь: они верят в этот праздник, но они не предъявляют друг другу верности. Они идут на прелюбодеяние и какие-то плохие действия", – утверждает Жамал Фронтбек кызы, глава исламской женской организации "Мутакалим".
"Вы считаете это харам (запрет – КР)?" – спрашиваем ее.
"Конечно это харам! – настаивает женщина. – Когда они влюбляются, хотят признаться друг другу в любви – это приводит к плачевной ситуации. Если взять статистику в Минздраве – после Дня Валентина увеличивается число абортов у девочек!"
В Минздраве статистики такого рода найти не удалось, и высказываться по поводу опасности Дня святого Валентина в ведомстве тоже не спешат. В Министерстве образования Кыргызстана в свою очередь официально заявили, что обмениваться открытками 14 февраля не запрещают. Но, несмотря на мнение чиновников, депутаты предыдущего парламента Кыргызстана много раз пытались запретить отмечать в стране праздник влюбленных.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: