В Кыргызстане, как и в других странах Центральной Азии, мусульмане составляют большинство населения. Часть их придерживается достаточно ортодоксальных взглядов. Только за последние годы эти люди пытались запретить празднование Навруза, считая этот праздник языческим, и сорвали массовый танцевальный флешмоб, посчитав, что танцами недостойно заниматься во время мусульманского поста.

Еще один праздник, который вызывает неодобрение сторонников радикального ислама – День святого Валентина, он же праздник всех влюбленных.

Ровно год назад о школе №18 в Бишкеке писали все СМИ страны: якобы ее руководство 14 февраля официально запретило ученикам и учителям обмениваться праздничными открытками. В администрации школы отрицают, что ввели запрет. Говорят, что отправлять письма друг другу в день влюбленных по-прежнему можно.

"Это недоразумение. Это неофициальный праздник, и официальных запретов нет и не было, – объясняет Самара Шербаева, завуч по учебно-воспитательной работе средней школы №18 в Бишкеке. – Мы массовые празднования не проводим. Но поздравлять друг друга ученикам мы не запрещаем".



Тем не менее, единственную коробку для открыток-валентинок в 18-й школе в этом году отыскать непросто. И молодежь, и учителя говорят: теперь такие ящики для бумажных писем в столице непопулярны, признания в любви все чаще делаются виртуальным образом.

Но по мнению некоторых религиозных лидеров, даже такие невинные атрибуты праздника, как открытки с розовыми сердечками, развращают молодежь.

"Особенно от этого страдает молодежь: они верят в этот праздник, но они не предъявляют друг другу верности. Они идут на прелюбодеяние и какие-то плохие действия", – утверждает Жамал Фронтбек кызы, глава исламской женской организации "Мутакалим".

"Вы считаете это харам (запрет – КР)?" – спрашиваем ее.

"Конечно это харам! – настаивает женщина. – Когда они влюбляются, хотят признаться друг другу в любви – это приводит к плачевной ситуации. Если взять статистику в Минздраве – после Дня Валентина увеличивается число абортов у девочек!"

В Минздраве статистики такого рода найти не удалось, и высказываться по поводу опасности Дня святого Валентина в ведомстве тоже не спешат. В Министерстве образования Кыргызстана в свою очередь официально заявили, что обмениваться открытками 14 февраля не запрещают. Но, несмотря на мнение чиновников, депутаты предыдущего парламента Кыргызстана много раз пытались запретить отмечать в стране праздник влюбленных.