Специально для Крым.Реалии

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Пока Хирург демонстрировал «волчий трактор», а российское Минобороны занималось своими рутинными делами, севастопольские общественники времени даром не теряли и предложили «властям» концепцию патриотического комплекса под громким названием «Потомству в пример». И строить его решили не рядом с Балаклавой, а на Северной стороне, в районе 30-й батареи, где сохранились фортификационные сооружения прошлых веков.

«На «тридцатке» самое лучшее состояние. Здесь сохранились орудия. Эффект полного погружения в историю города. Тут возможно сконцентрировать патриотическое воспитание и принимать туристов. В доступности городской пляж для обучения детей морскому делу», –прокомментировал идею проекта общественник Григорий Донец.

Наконец, 19 января 2017 года командующий Черноморским флотом России Александр Витко представил долгожданный проект парка «Патриот», где под фиговым листком патриотического воспитания виднелись большие прибыли от коммерческой составляющей проекта. Огромный гостиничный комплекс почти на 1000 мест, элитные коттеджи для отдыха, скромно названные «этнической деревней», VIP-зона для проведения корпоративов, аквапарк, зоопарк, рестораны, аттракционы и пляжная зона на берегу резервного водохранилища – вот далеко не полный перечень объектов, которые должны были появиться у горы Гасфорта в случае реализации проекта.

По странному стечению обстоятельств, проект байкеров и российского оборонного ведомства странным образом напоминает модель освоения этой территории «Балаклава грин», которую еще в 2012 году предложил российско-украинский бизнесмен Вадим Новинский. Правда, будущий украинский нардеп от Севастополя не прикрывал коммерческой цели проекта.

Свои взгляды на гору Гасфорта имеются и у Алексея Чалого. Еще летом 2015 года, когда разгорелся конфликт с байкерами, подконтрольное ему Агентство стратегического развития Севастополя предложило свой вариант обустройства территории. Здесь планировали разместить гостинично-ресторанный комплекс, который бы встречал гостей города по пути из Ялты. Чалый, в отличие от Залдостанова (Александр Залдостанов – лидер байкерского клуба «Ночные волки» – КР), своих коммерческих интересов не прикрывал патриотическим антуражем.

Механизмы давления

Поскольку просто так отказать Минобороны России в застройке горы Гасфорта нельзя, «властям» Севастополя пришлось искать другие механизмы. Например, Балаклавское рудоуправление, которое еще с советских времен имеет права на этот участок и объекты, размещенные на нем, подало в севастопольский арбитраж иск об их возвращении под свой контроль. И хотя шансов на возврат совсем немного, судебный процесс давал выигрыш во времени и оттягивание процесса строительства.

Помимо судебных исков решили использовать обществеников, которые еще с 2014 года благосклонны к Алексею Чалому. На слушания в Балаклаву он приехал лично, чтобы предупредить местных жителей о том, чем грозит строительство парка «Патриот».

Гигантский объем строительства приведет к тому, что природа этого места будет уничтожена

«Глядя на проект, невозможно представить, что гигантский объем строительства не приведет к тому, что природа этого места будет уничтожена… Примерно раз в десять лет питьевой воды городу не хватает… Именно в тот момент производился забор питьевой воды с Гасфорта. Как мы будем это делать, когда там появятся пляж и водолазная станция?» – пафосно взывал Чалый.

Однако «героя русской весны» ожидало разочарование: оказалось, что среди участников слушаний у него с Залдостановым примерно равное количество сторонников. Поэтому получить желанного перевеса с помощью «гласа народа» не удалось. «Люди имеют диаметрально противоположные мнения. Чего-то среднего нет», – констатировал он, намекнув при этом на заранее подготовленные выступления своих противников.

Неожиданная развязка

А 1 февраля 2017 года российский врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников неожиданно заявил о том, что Минобороны России отказалось от проекта строительства парка «Патриот» у горы Гасфорта.

«Что касается парка «Патриот». Мы получили сегодня письменную позицию Министерства обороны, в которой говорится, что они не готовы рассматривать земельный участок у горы Гасфорта для реализации филиала парка «Патриот». Это связано, в том числе, с учетом мнения горожан, которые приняли активное участие в общественных слушаниях», – подчеркнул Овсянников.

Своей радости от этого известия не скрывал соратник Чалого, а также член регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ) бизнесмен Олег Николаев. Поздравляя горожан с «очередной» победой, он подчеркнул, что севастопольцы знают, что такое «настоящий патриотизм».

Нельзя учить севастопольцев Родину любить – они сами кого угодно этому научат

«У нас нельзя ничего навязывать людям – этим последние два года здесь занимались байкеры. Особенно нельзя учить севастопольцев Родину любить – они сами кого угодно этому научат», – отметил Николаев.

Разъяренный Хирург не мог поверить в такой исход дела, обвинил Овсянникова во лжи и пообещал найти на него управу в российском Минобороны. «У меня хорошие связи в Министерстве обороны. Еще с Русской весны. Я заставлю их не съехать. Они не смогут съехать», – пообещал Залдостанов, призывая севастопольцев собрать подписи в поддержку «Патриота».

Однако в Минобороны России поспешили откреститься от байкеров. Официальный представитель военного ведомства России Игорь Конашенков потребовал от Залдостанова не втягивать их в дрязги вокруг «Патриота».

В то же время российский эксперт Евгений Забродин намекнул, что конфликт Севастополя с Минобороны России может стоить городу статуса «субъекта федерации». «На фоне сильных позиций Сергея Аксенова конфликт с Минобороны может поставить вопрос в том числе и о целесообразности сохранения за Севастополем статуса самостоятельного субъекта Российской Федерации», – предупредил он.

Московский вердикт

Конфликт с Министерством обороны России, безусловно, не входил в планы Дмитрия Овсянникова, поэтому и он, и спикер российского Заксобрания города Екатерина Алтабаева убеждали, что вопрос со строительством парка не решен окончательно.

«Мы не отказывается от парка «Патриот», он городу нужен. Очень важный проект. И в письме Минобороны написано, что есть готовность рассматривать альтернативные земельные участки. Сейчас мы предложим другие варианты», – уверял Овсянников.

Мы не отказывается от парка «Патриот», он городу нужен. Мы предложим другие варианты

Военные также решили не ломать копья и опровергли появившуюся в российских СМИ информацию о том, что «Патриот» вместо Севастополя появится в Кронштадте.

А 10 февраля свое веское слово в споре высказал российский вице-премьер Дмитрий Козак, креатурой которого на посту «градоначальника» Севастополя считают Дмитрия Овсянникова.

«Сегодня я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Козаком, проинформировал его по парку «Патриот». Сказал, что все-таки для нас это является важным мероприятием. Он через некоторое время перезвонил и сказал, что разговаривал с министром обороны. В Севастополе будет филиал парка «Патриот», – проинформировал Овсянников. Правда, построят парк не на горе Гасфорта – для него сейчас подыскивают новый участок.

Неопределенным остается будущее договора аренды с «Ночными волками»: почти 300 гектаров земли для проведения байк-шоу один раз в год – явно многовато даже для «любимца Путина». Возможно, что договор аренды отменять не будут, но поскольку он утратил «социальную значимость» для города, арендную плату доведут до рыночной стоимости, и вопрос отпадет сам собой.

В этой битве «патриотов» победу одержал Алексей Чалый, вынудив Минобороны России отказаться от участка вблизи Балаклавы. «Ночные волки», скорее всего, потеряют большую часть арендованных ими земель, Балаклавское рудоуправление проиграет земельный спор, но уже никто не помешает «герою русской весны» реализовывать свой план обустройства горы Гасфорта. И в этом случае пляжи на берегу резервного водохранилища его уже не будут смущать, потому что будут приносить ему прибыль. А патриотизм – это хороший козырь в борьбе с противниками, в том числе и на грядущих губернаторских выборах в «городе русской славы».

Евгения Горюнова, крымский политолог

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