Если Украина будет блокировать Донбасс, она его потеряет, как и Крым – нардеп (видео)

Блокада поставок угля с оккупированных территорий угрожает национальной безопасности, – об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По данным «Укрэнерго», запасов угля антрацитной группы на всех ТЭС может хватить на 40 суток. Население семи областей информационно готовят к веерным отключениям электроэнергии. Впрочем, на заседании Кабинета министров 14 февраля не было принято решений о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии. О ситуации в энергетической отрасли «Ваша Свобода» говорит с бывшим членом Национальной комиссии по государственному урегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Андреем Герусом, народными депутатами Украины Максимом Ефимовым и Тарасом Пастухом.