Крымские газеты пишут об инициативе властей по допуску на Ангарский перевал предпринимателей, о возможной блокаде Донбасса, а также приводят воспоминания ветерана крымскотатарского национального движения.

«Крымская правда» в статье «Хочешь на санках кататься? Плати!» рассказывает о том, что российские власти полуострова планируют допустить предпринимателей на Ангарский перевал.

Последние должны будут заняться организацией зимних видов отдыха. Если это произойдет, отмечает издание, забавы во время морозов сразу станут платными. Сейчас на перевале нет никакой организации: люди приезжают и стихийно катаются, утверждает подконтрольный России глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. Это создает риски для здоровья и жизни крымчан и гостей полуострова. По словам Черняка, на перевале должны работать пункты проката, линии спусков на лыжах и санках. Когда они появятся, владельцы будут отвечать за безопасность отдыхающих.

Главные снежные вершины Крыма медленно, но верно уходят в частные руки

Еще один инвестиционный проект, по данным «Крымской правды», рассматривают по горе Чатыр-Даг. Символ Симферополя могут превратить в современный горнолыжный курорт. Многомиллиардный проект пока согласовывают в различных ведомствах. Если его одобрят, всего через 2-3 года на горе смогут отдыхать около 15 тысяч человек.

«Все эти проекты и идеи свидетельствуют об одном – главные снежные вершины Крыма медленно, но верно уходят в частные руки. Чьи? Загадка. Но такими темпами через пару лет мы сможем бесплатно кататься на санках только в своих дворах», – добавляет газета.

«Крымская газета» разместила мнение крымского политолога Вадима Петрова о необходимости для Украины блокады Донбасса.

«Официальный Киев оказался в опасной ситуации, когда каждый день незаконной блокады множит убытки и приближает энергетический кризис, а любые силовые действия по ее снятию усиливают приток добровольцев, желающих поучаствовать в очередном конфликте, – считает Петров. – При этом стоит напомнить, что в 2015 году Украина уже объявляла экономическую блокаду ДНР и ЛНР и даже отказалась покупать донбасский уголь. Замену нашли в ЮАР, однако качество африканского угля не соответствовало техническим параметрам украинских ТЭС, да и стоил он гораздо дороже. Поэтому тогда блокаду пришлось спустить на тормозах».

По мнению политолога, не удивительно, что теперь «Порошенко и украинское Минэнерго грудью встали на защиту торговли с Донбассом, поскольку альтернативы тамошнему антрациту нет». К тому же, он утверждает, что торговля с группировками «ДНР» и «ЛНР» весьма выгодна для украинского бюджета.

Еженедельник «Голос Крыма» в последнем номере подготовил интервью с ветераном крымскотатарского национального движения Айше Сеитмуратовой, которой исполнилось 80 лет.

Сейтмуратова, проработавшая несколько лет внештатным корреспондентом радиостанции «Голос Америки», поделилась своими воспоминаниями. В частности, она рассказала о целях национального движения: «Одной из главных задач, стоявших перед движением, был сбор материалов об участии крымских татар в войне с фашизмом и последующем геноциде нашего народа со стороны сталинского режима. Это был самый настоящий геноцид, когда без пуль, с помощью болезней и голода уничтожали крымскотатарский народ. В результате погибло 46% крымских татар. Об этом я писала, говорила на суде. Об этом я говорила и буду говорить. В течение нескольких десятилетий мы собирали материалы, доказывающие участие крымских татар в войне».