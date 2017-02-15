Трамп ожидает от российского правительства возвращения Крыма Украине – Белый дом (видео)

«Президент Трамп четко заявил, что он ожидает от российского правительства деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма», – заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на пресс-конференции 14 февраля. При этом, он добавил, что Трамп рассчитывает наладить хорошие отношения с Россией, чтобы вести совместную борьбу с терроризмом в мире. В то же время советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Это произошло после того, как Флинн признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Дональда Трампа относительно своих контактов с послом России в США.(Видео: АР)