Роскомнадзор требует удалить ролик о невыполненных обещаниях единороссов

Российский Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube удалить опубликованный на канале оппозиционера Алексея Навального ролик, посвященный сравнению с реальностью предвыборных обещаний партии «Единая Россия» в 2002 году.

В ведомстве сочли, что видео нарушает закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Навальный намерен обжаловать требование Роскомнадзора в суде. Он отметил, что, согласно российскому законодательству, вредной для детей является только та информация, которая побуждает их к самоубийству, склоняет к употреблению наркотиков, оправдывает насилие и противоправное поведение, отрицает семейные ценности, содержит нецензурную брань или порнографию. В ролике о невыполненных обещаниях «Единой России» признаков нарушения этого закона нет, утверждает оппозиционер.

«Единая Россия» перед выборами в Госдуму в 2003 году обещала в два раза сократить стоимость коммунальных услуг, обеспечить каждую семью собственным жильем, превратить Северный Кавказ «в туристическую и курортную «Мекку» России», а также сделать страну лидером мировой политики и экономики к 2017 году. При этом, согласно манифесту партии, уже в 2005 году каждый гражданин должен был начать получать свою долю от использования природных богатств.

Ролик о невыполненных обещаниях «Единой России» Навальный опубликовал в 2011 году. Только в YouTube его посмотрели почти два с половиной миллиона раз.