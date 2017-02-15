В понедельник российские СМИ и сайты сообщили, что президент Украины Петр Порошенко «наладил поставки конфет» группировке «Исламское государство». При этом сослались на комментарий Мустафы Джемилева по поводу эффективности продуктовых блокад. Однако он не говорил о «налаживании поставок» продукции «Рошен» группировке «Исламское государство», как об этом написали российские СМИ.

Сайт «Политнавигатор» выпустил новость с заголовком: «Порошенко наладил поставки конфет в ИГИЛ». В новости сослались на комментарий Мустафы Джемилева, народного депутата, уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа, который якобы заявил, что продукцию кондитерской корпорации «Рошен» покупают даже члены запрещенной в России группировки «Исламское государство».

Далее приводят его цитату: «Блокады эффективны, но все равно многое везут в обход. Нам говорят, что там в магазинах полно украинской продукции. В основном через Керченский мост объезжают. Да, правда, дороже получается, но все равно. «Рошен» вот, например, там, говорят, полно. Мы интересовались, как «Рошен» туда попадает. И обвинить «Рошен» тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже в «ИД», оказывается, есть «Рошен».

Лидер крымских татар действительно дал интервью изданию «Апостроф». Однако он не говорил о «налаживании поставок» продукции «Рошен» группировке «Исламское государство», как об этом написали в заголовках российские СМИ. Только заявил, что у «ИД» есть «Рошен». Вот полная цитата его ответа на вопрос об «эффективности блокад»:

«Блокады эффективны, но все равно многое везут в обход. Нам говорят, что там в магазинах полно украинской продукции. В основном через Керченский мост объезжают. Да, правда, дороже получается, но все равно. «Рошен» вот, например, там, говорят, полно. Мы интересовались, как «Рошен» туда попадает. И обвинить «Рошен» тоже нельзя, потому что они продают всем: и узбекам, и киргизам, даже в «ИД», оказывается, есть «Рошен». Они друг у друга покупают. А что касается «блэкаута», очень часто критикуют, что, мол, вот такими действиями мы людей не вернем. Но я вам так скажу: лучше сидеть со светом в тюрьме, чем на свободе без света. Это я по собственному опыту знаю».

Как видим, сайт «Политнавигатор» опустил из цитаты фразу «друг у друга покупают».

Новость также распространили сайт российского канала «Звезда», News Front и другие.

Ранее российские СМИ сообщали что Украина якобы обеспечивает боевиков группировки «Исламское государство» в Ираке, что оказалось фейком.