Радио Крым.Реалии. Захватили при Обаме – вернут при Трампе?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии 15 февраля говорят о заявлениях президента США Дональда Трампа по поводу возвращения под контроль Украины аннексированного Россией Крыма. Сформулировала ли новая администрация президента США позицию по Крыму, какой будет стратегия взаимодействия Белого дома с Кремлем и снимут ли с России санкции?

На эти вопросы ответят украинский политолог Тарас Березовец, аналитик Института мировой политики Иван Белесков и крымский политолог Евгения Горюнова. Ведущий программы – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.