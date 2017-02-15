Украина сделает все, чтобы вернуть Крым – Черныш

Украинское государство будет делать все, чтобы вернуть аннексированный Россией Крым под свой контроль, заявил 15 февраля в эфире Радiо Свобода министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

«Крым является неотъемлемой частью украинской территории, оккупированной Российской Федерацией. Украина будет делать все, чтобы Крым вернулся под контроль украинского государства», – сказал Черныш, комментируя реакцию Российской Федерации на позицию Белого дома по Крыму.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины готовит ноту протеста в МИД России за заявления о том, что Москва не планирует возвращать Крым Украине.

Также министр отметил, что в настоящее время есть несколько документов по стратегии деоккупации Крыма, которые уже сейчас регулируют деятельность государственных органов власти Украины.

«Это соответствующие поручения правительства, премьера, вице-премьера и это системные документы, которые имеют соответствующий гриф с ограничениями», – отметил Черныш, добавив, что они касаются, в частности, безопасности и обороны, вещания, культурного наследия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не планирует возвращать Украине Крым. Так она прокомментировала слова представителя Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины.

Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

В Администрации президента Украины положительно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

15 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не обсуждали тему Крыма в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».