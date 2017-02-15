ГПУ даст оценку голосованию Вороненкова за аннексию Крыма – Луценко

Бывший депутат Государственной Думы России Денис Вороненков, который получил украинское гражданство, предоставил ценные показания для следствия по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил 15 февраля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Он отметил, что голосованию Вороненкова за аннексию Крыма предоставят оценку.

«У нас есть два свидетеля, экс-депутата Госдумы России. Один из которых голосовал за аннексию Крыма, другой – не голосовал. Оценка этому также будет предоставлена, но пока его показания были для нас достаточно важными. Оказалось, что Янукович написал два письма: одно – Путину, второе – Госдуме Росии. Их оба использовали для прикрытия российской оккупации Крыма, а дальше агрессии на территории Донбасса», – сказал украинский генпрокурор.

Луценко сообщил, что сотрудничество с Вороненковым рассматривается только в контексте показаний против Януковича.

«Никаких других обязательств перед ним нет», – сказал Луценко.

14 февраля бывший российский депутат-коммунист сообщил изданию «Цензор.нет» о получении украинского гражданства. Народный депутат Украины Валерий Пацкан, который входит в комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства, сообщил Радiо Свобода, что Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине, некоторые члены его семьи проживают в Херсонской области.

По сообщениям российских СМИ, Вороненкова в России объявили в федеральный розыск по обвинению в мошенничестве. Официально эту информацию не подтверждают.

В Украине он дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.

Денис Вороненков переехал в Украину в декабре 2016 года.