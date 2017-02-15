Правительство Украины ввело чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров Украины ввел чрезвычайные меры в энергетике. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании правительства 15 февраля.

«Мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для граждан. Выключения будут происходить в исключительных случаях, мы будем заранее предупреждать. Сейчас так вопрос не стоит», – сказал украинский премьер-министр Владимир Гройсман.

Министр энергетики Игорь Насалик уточнил, что возможность временных отключений для медицинских учреждений, дошкольных учреждений, школ предусмотрена.

Раньше Гройсман призвал разблокировать только поставки угля из оккупированной территории Донбасса.

Залежи угля антрацитовой группы в Украине есть только в зоне боевых действий на Донбассе.

В январе активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и ветераны АТО, начали блокаду железной дороги «Луганск-Лисичанск-Попасная» с целью прекратить торговлю с оккупированными районами Донбасса. Они пообещали устроить полную блокаду, если в ближайшее время не освободят или не обменяют всех украинских военнопленных. Донецкая милиция начала четыре уголовных производства по фактам блокирования железнодорожного сообщения.