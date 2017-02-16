Специально для Крым.Реалии

Принудительное переселение украинского населения из разоренной Второй мировой войной Украины в обезлюдевший Крым достаточно масштабно происходило еще задолго до смены его подчинения. Этой преступной акцией кремлевские вожди преследовали несколько важных для советской империи задач. Прежде всего, нужно было руками трудолюбивого украинского народа возрождать заброшенное сельское хозяйство и спасать экономику полуострова, после выселения крымских татар, греков, болгар, армян и немцев находившуюся в катастрофическом состоянии. Первая волна переселенцев из российской глубинки с этой задачей не справилась, и Крым оставался наиболее отсталым и проблемным регионом РСФСР.

Этническую очистку Украины от украинцев в Кремле решили проводить достаточно громким и экономически менее затратным способом ‒ миграционной политикой

Но не менее важной задачей для Кремля было также опустошение и обескровливание населения самой Украины, в западных областях сопротивлявшегося большевистскому режиму до конца 50-х годов. Выполнить тайный приказ 1944 года сталинских сатрапов Лаврентия Берии и кровавого маршала, ярого украинофоба Константина Жукова о массовом выселении из Украины украинцев власть не могла ‒ из-за масштабности самой акции и возможности военного сопротивления в рядах советской армии. Поэтому этническую очистку Украины от украинцев в Кремле решили проводить достаточно громким и экономически менее затратным способом ‒ миграционной политикой. Очищенный от крымских татар и других национальных меньшинств Крым оказался очень привлекательной площадкой. Кроме Крыма, украинцев после войны массово «добровольно-принудительно» переселяли также в отдаленные области России: Сахалинскую область, Хабаровский край, Еврейскую автономную область, Приморский край, Бурят-Монгольскую АССР, Карело-Финскую ССР и в другие регионы.

В то же время в Украине не только в индустриальные регионы (Донбасс, Луганск, Запорожье, Днепропетровск, Николаев, Херсон, Одессу, Полтаву, Харьков, Сумы и др.), но и в города и даже села Западной Украины, Буковины и Закарпатья массово переселяли русское население. Так менялась этническая, генетическая и языково-культурная карта Украины. Однако это ‒ тема уже другого разговора.

Мы же сосредоточимся на принудительном переселении украинского населения в Крым в первое послевоенное десятилетие, то есть еще тогда, когда он находился в составе РСФСР. Выполняя Постановление союзного правительства от 5 декабря 1949 года № 5530, Совет Министров УССР услужливо принимает 29 декабря 1949 года свое Постановление №3893 «О переселении в колхозы Крымской области».

Этим Постановлением предусматривалось переселить в Крым 1000 украинских семей: с Дрогобычской области ‒ 300, Закарпатской ‒ 400 и Черновицкой ‒ 300. В целом это около 5 тысяч человек. Вполне понятно, почему именно эти области местная прислуживающая Москве власть выбрала для переселения. Киевские чиновники обязывали местные органы дважды в месяц предоставлять информацию о ходе переселения и до конца года предоставить полные отчеты.

Чтобы выполнить «спущенный сверху» план «добровольных» переселенцев, областной совет обязывался «доловить» «добровольцев» еще в двух горных районах

Уже в начале февраля 1950 года сформированная из оккупантов и смершевцев власть Львовщины докладывала, что они обеспечили подачу заявлений 195 семей, которые «согласились» переселиться в Крым. В этой группе насчитывалось 833 человека, из них ‒ 420 трудоспособных. Чтобы выполнить «спущенный сверху» план «добровольных» переселенцев, областной совет обязывался «доловить» «добровольцев» еще в двух горных районах.

Чтобы перевыполнить определенный Москвой план переселения в 1950 году украинцев в Крым, республиканские чиновники к этой акции привлекают дополнительно еще несколько областей: Каменец-Подольскую (ныне Хмельницкую), Винницкую и Киевскую. Каменец-подольцев должны были переселить в 1950 году ‒ всего 200 семей из 15 районов. 200 семей из 8 районов должна была переселить и Киевская область. Но больше всего крестьян (300 семей) в течение только одного 1950 года обязана была переселить в Крым Винницкая область. Как показывает отчет Управления при Совете Министров УССР по делам эвакуации, на 1 июля 1950 года план переселения был выполнен.

Итак, в течение первого полугодия 1950 года в Крым было переселено 972 семьи, общей численностью 4070 человек. Еще 28 семей, которых не хватало для полного выполнения плана, местное чиновничество обещало переселить до конца августа.

Переселенцы из Украины находились в ужасных условиях. Часто им не предоставляли жилья, расселяли по хлевах и животноводческих фермах

Было ли «добровольным» переселение украинцев в Крым, достаточно красноречиво свидетельствует письмо секретаря Судакского райкома ВКП(б) Крымской области М. Осадчих к первому секретарю ЦК КП(б)У Л. Мельникову. Он жалуется своему партийному боссу на то, что из 169 семей, согласно постановлениям Совета Министров СССР от 5 декабря 1949 года и Совета Министров РСФСР (оказывается, что украинцев переселяли в Крым даже без согласия холуйской киевской власти), на 1 октября 1949 года Крым покинули 83 семьи. Обращает на себя внимание и тот факт, что среди беглецов оказалось немало коммунистов. Они, безусловно, переехали в Крым по приказу партии. Беглецы даже не снялись с партучета и покинули Крым самовольно. Партийный идеолог районного разлива требует повлиять на местные винницкие партийные и исполнительные органы власти, чтобы они вернули беглецов. Этот факт свидетельствует, что переселенцы из Украины находились в ужасных условиях. Часто им не предоставляли жилья, расселяли по хлевах и животноводческих фермах. В большинстве хозяйств не было ни воды, ни электричества. Не приспособленные для жилья здания зимой даже не отапливались.

С 1951 года переселение украинского населения в Крым становится более массовым и приобретает другие формы. Только за лето 1951 года выходит несколько правительственных постановлений о переселении украинцев в Крым. По требованию Совета Министров СССР от 1 июня 1951 года №1849 Совет Министров УССР постановлением №1406 от 13 июня принимает решение о переселении в Крым в 1952 году еще 1000 семей украинских колхозников из Каменец-Подольской, Житомирской, Киевской, Сумской и Черниговской областей. Причем впервые за все годы переселения союзной властью ставится задача переселять не только одиночные семьи, а осуществлять переселение главным образом целыми колхозами и бригадами.

Столкнувшись с проблемой возврата переселенцев в родные края из-за отсутствия жилья, власти впервые начали выделять средства на строительные работы и обустройство на новом месте в крымских колхозах

Столкнувшись с проблемой возврата переселенцев в родные края из-за отсутствия жилья, власти впервые начали выделять средства на строительные работы и обустройство на новом месте в крымских колхозах (на одну семью ‒ от 16 до 20 тыс. руб.) и предоставление беспроцентных кредитов сроком на 10 лет. Причем 40% кредита государство брало на себя. Перед осуществлением переселения в Крым из местных украинских жителей, в том числе и из переселенцев, формировали строительные бригады, которые занимались строительством и обустройством жилья. Это способствовало закреплению переселенцев на новом месте. А еще власть стала обеспечивать не индивидуальную (семейную), а групповую (колхозную и бригадную) ответственность за переселение, государственные расходы на него и за полученные кредиты.

В решении исполкома Киевского областного совета от 16 июля 1951 года отмечается, что Кагановичский, Розважевский и Ржищевский районы должны переселить в Крым 200 семей, преимущественно целыми колхозами и бригадами, до укрупнения бывшими мелкими колхозами. Ретивые областные чиновники, чтобы выслужиться перед Москвой и Киевом, количество переселенных семей увеличивают до 300.

В этом постановлении впервые встречаем уже определенный район и колхоз, которые должны принять украинских переселенцев.

Еще более интересным документом является протокол общего собрания колхоза им. Дзержинского в с. Рыжов Чудновского района Житомирской области. Кроме всего сельского и районного руководства, на общем собрании с почти 90-процентной явкой присутствовал представитель крымского колхоза им. Кирова (Зуйский р-н). Он играл роль агитатора.

К одобрительной пропагандистской акции присоединились и председатель местного колхоза, и председатель сельского совета, и, как водится, передовая доярка

Протокол подготовили для отчетности перед районом, областью и столицей с соблюдением канцелярско-бюрократических требований. Был авторитетный президиум в составе председателя колхоза и председателя сельского совета, районного начальства, местных ветеранов труда и эмиссара ‒ агитатора из Крыма. К одобрительной пропагандистской акции присоединились и председатель местного колхоза, и председатель сельского совета, и, как водится, передовая доярка. Она уже тоже посещала крымское хозяйство. Агитация и партийный напор оказались такими мощными, что из 146 присутствующих колхозников 96 человек проголосовали за переселение, а 50 ‒ против него.

Достаточно красноречиво, что никто из колхозников, присутствующих на этом разрушительном для себя собрании, не поинтересовался ни судьбой села, ни судьбой земель, которые они должны были покинуть. Пожалуй, такой интерес был для всех весьма опасным. Ведь на собрании присутствовали и не заявленные в протоколе представители энкаведистских структур. Собрание постановило: «Схвалити постанову Ради Міністрів СРСР про переселення в Кримську область і повністю в складі колгоспу переселитися в колгосп ім. Кірова Зуйського району Кримської області. Просити виконком Чуднівської райради депутатів трудящих затвердити наше рішення і підняти клопотання перед виконкомом Житомирської Обласної ради депутатів трудящих переселити колгосп ім. Дзержинського в Кримську область» (правописание оригинала сохранено ‒ авт.).

Переселенцы решили: выделить строительную бригаду из членов колхоза им. Дзержинского в составе 45 человек.

За 1951 год в Крымскую область из Винницкой и Сумской областей отправили почти 4600 человек

Всего лишь за 1951 год в Крымскую область из Винницкой и Сумской областей отправили почти 4600 человек. Кроме того, для перевыполнения плана в счет 1952 года с Киевской области дополнительно переселили еще 69 семей (275 человек), а из Житомирской ‒ 23 семьи (91 человек). Так сколько же нужно было потерять украинских сел и колхозов, чтобы выполнить и перевыполнить преступные приказы Кремля?

А указания и приказы из Москвы и Киева были действительно преступными. К таким античеловеческим действиям не прибегали даже немецкие оккупанты. Ведь по указанию из Москвы Киевский областной совет 5 декабря 1951 года принимает идиотское решение о переселении бригады колхоза им. Петровского Розважевского района в колхоз «Путь коммунизма» Белогорского района. Исполнительной власти Розважевского района ставится задача обеспечить организационное и практическое руководство демонтажом как жилых, так и надворных построек всей бригады и колхозников, маркировкой конструкций и перевозкой их к железнодорожной станции и погрузкой в вагоны для дальнейшей перевозки в Крым. Партийные и советские органы перед беззащитными, лишенными жилья людьми ставят еще одно невероятное задание: «Крупный рогатый скот, молодняк и лошадей доставить на станцию загрузки перегоном, обеспечив скот на всем пути кормами и уходом за дойными коровами». Даже летом такую задачу выполнить за короткий срок было бы достаточно сложно. Но это все происходило в разгар лютой зимы, а бригады с переселенным имуществом и скотом предписывалось доставить не позднее 15 декабря. А 20 декабря надлежало предоставить отчет о выполнении задания.

О масштабном переселении украинцев в Крым и другие регионы РСФСР в течение 1949-1951 гг. свидетельствует справка управления делами Совета Министров УССР за это время. Из Украины переселили 13 111 семей или почти 52 тысячи человек. Только в 1952 году из Житомирской, Каменец-Подольской, Киевской и Сумской областей по состоянию на 1 ноября было переселено почти 780 семей из 16 колхозов и бригад.

В 1953 году в колхозы и совхозы Крымской области только из Черниговской области были переселены 600 семей, в колхозы Приморского края ‒ 800 и Сахалинской области ‒ 400, то есть более 7200 человек; из них в Крым направили почти 800 семей (более 3200 человек). Темпы переселения украинцев в Крым ежегодно росли. В 1953 году крымский трест хлопкоделия отказался принимать 124 семьи переселенцев с Черниговщины, поскольку хлопок на полуострове перестали выращивать.

Обнаглевшее крымское руководство, наблюдая лавину переселенцев из Украины, стало диктовать свои условия

Обнаглевшее крымское руководство, наблюдая лавину переселенцев из Украины, стало диктовать свои условия. Оно отказалось от переселения в Крым 1400 семей из Закарпатья. Председатель Крымского облисполкома Дмитрий Полянский в своем письме к председателю Совета Министров УССР Демьяну Коротченко отмечает, что с 1950 до 1953 года переселение в Крым из Винницкой, Киевской, Каменец-Подольской и главным образом из Сумской и Черниговской областей происходило преимущественно целыми колхозами и бригадами. Именно такое переселение оказалось эффективным, и оно способствовало закреплению переселенцев на новом месте и уменьшало их возврат в прежние дома. Поскольку обеспечить выезд переселенцев колхозами и бригадами закарпатская власть не могла, то руководство Крымской области отказывалось принимать индивидуальных переселенцев.

Учитывая ходатайство Крымского облисполкома, Совет Министров УССР решил выполнить план переселения за счет Винницкой (400 семей), Черниговской (500 семей) и Сумской областей (500 семей).

А в 1954 году в Крым планировалось переселить из Сумской и Черниговской областей около 1200 семей (примерно 5000 человек). Заметим, что в течение 10 лет (с 1944 до 1954 гг.) колоссальные затраты украинцев при переселении в Крым, который находился в составе РСФСР, происходили за счет Украины и украинского народа. Это был еще один хитроумный план имперского Кремля, чтобы уничтожить генофонд нации, обескровить и покорить украинский народ.

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