Следственный комитет России подтвердил, что Вороненков объявлен в розыск

Следственный комитет России подтвердил объявление в федеральный розыск бывшего депутата Государственной думы России от Коммунистической партии Дениса Вороненкова, о чем ранее сообщали российские СМИ.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что это связано с расследованием дела против него по подозрению в рейдерском захвате здания в центре Москвы в 2010-2011 годах.

«В настоящее время следственными органами вынесено постановление о привлечении Вороненкова качестве обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса России (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и частью 4 статьи 159 УК России (мошенничество). Вороненков скрывается от органов следствия и объявлен в федеральный розыск», – говорится в сообщении.

В Следкоме России добавили, что ранее производство в отношении других девяти фигурантов этого дела объединили и отдельно направили в суд, который назначил им различные сроки лишения свободы.

Денис Вороненков, который в декабре 2016 года вместе со своей женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину, 14 февраля сообщил о получении украинского гражданства.

Народный депутат Валерий Пацкан, который входит в комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства, сообщил, что Вороненков получил украинское гражданство на основании родственных связей в Украине. По словам Пацкана, некоторые члены семьи Вороненкова проживают в Херсонской области.

В Украине бывший российский депутат ранее дал показания по делу о государственной измене в отношении экс-президента Виктора Януковича.