В России журналиста Лойко допросили из-за книги о войне на Донбассе

Журналиста Сергея Лойко допросили в Следственном комитете России из-за выставки фотографий войны на Донбассе «Прямой взгляд». Об этом 15 февраля сообщает «Открытая Россия», правозащитники которой представляют интересы журналиста.

Заявление на Лойко по статье 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды») написал муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров. Идет доследственная проверка, по итогам которой следователи примут решение о возбуждении уголовного дела, сообщает Радио Свобода.

В конце сентября выставку «Прямой взгляд» в Сахаровском центре пыталась сорвать группа людей, назвавшихся «ополченцами Донбасса». Среди них был и депутат Захаров.

Сам Сергей Лойко считает свой вызов в Следственный комитет частью политически мотивированной кампании. Он рассказал Радио Свобода, что повестка о явке на допрос пришла спустя несколько дней после того, как писатель Захар Прилепин и журналист Антон Красовский выступили с критикой его книги «Аэропорт» о войне на востоке Украины.