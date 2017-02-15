Со стройплощадки Крымского моста начали вести видеотрансляции

Со строительной площадки крымского моста начали осуществлять прямые видеотрансляции, сообщает пресс-служба «Крымский мост» в среду 15 февраля.

Отмечается, что прямые включения с разных участков строительства транслируют на сайте инфоцентра и в социальных сетях.

Как сообщается, подписчикам группы моста в Facebook показали в реальном времени один из этапов сооружения морских пролетных строений у западной оконечности Тузлинской косы.

«Пролеты устанавливаются на морские опоры методом поперечной надвижки с рабочего моста №1. Сначала пролет весом более 200 тонн собрали из заводских блоков на суше на стенде. Далее на многоколесных самоходных модулях конструкцию перевезли на рабочий мост, где оборудованы специальные выкаточные пути. По этим путям строение будет перемещено на опорные части и установлено в проектное положение. Поперечная надвижка используется на этом участке, так как все пролеты между косой и островом Тузла монтируются на одном уровне – около 4 метров. На участках от острова Тузла к фарватеру, где мост начинает подъем до 35 метров, используется метод продольной надвижки», – говорится в сообщении.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.