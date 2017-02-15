Минкульт Украины обратился в Нацполицию по поводу британских археологов в Крыму

Для проведения раскопок международных экспедиций на территории Автономной Республики Крым на сегодняшний день нет правовых оснований. Поэтому все археологи, которые работают на в Крыму, нарушают украинское и международное законодательство. Об этом в эфире Радио Крым Реалии сообщила 15 февраля заместитель министра культуры Украины Тамара Мазур.

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«В конце года вся информация была обобщена и направлена в правоохранительные органы Украины для того, чтобы они начали криминальные производства в отношении тех лиц, которым выдавались открытые письма, которые проводят археологические исследования на оккупированных территориях, вопреки законом Украины и международному законодательству», – сказала Мазур.

Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО с требованием не допустить российско-британские раскопки в Крыму. Об этом 13 февраля сообщили в пресс-службе украинского министерства. В Крыму планируют реализовать совместный российско-британский проект, связанный с событиями Крымской войны 1853-1856 годов. Британские ученые, которые планируют провести раскопки на аннексированном полуострове, не являются сотрудниками Бристольского университета, как об этом сообщалось раньше. Об этом 14 февраля в комментарии Крым.Реалии рассказали в пресс-службе британского университета.

После введения зарубежных санкций из Крыма ушли все международные археологические экспедиции и полностью прекратилось международное финансирование археологических раскопок.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».