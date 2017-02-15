«Мы с тобою умрем, как ковбои из «Бешенных псов». Российская певица Чичерина посвятила песню боевикам, которые воюют на Донбассе. Особое внимание в клипе уделено недавно убитому лидеру боевиков батальона «Сомали» Михаилу Толстых («Гиви»). Что стоит за такими клипами: поддержка боевиков или пиар забытой певицы?

«Где-то далеко, ведут бой в чужих городах наши мечты. Погибает любовь и наш страх. Наши голоса навсегда остались во тьме. Где-то далеко – умирать на войне» – это слова из песни Юлии Чичерины «Рвать». Российская певица посвятила песню боевикам, которые контролируют часть Донбасса. Клип на песню певица выложила на своем YouTube-канале.

В видеоряде собраны кадры с ныне покойными лидерами боевиков Арсеном Павловым («Моторолой») и Михаилом Толстых («Гиви»). Также в клипе использованы кадры с похорон «Гиви», обстрелы, недавние съемки с места взрыва в Донецке и едущий за рулем по Донецку российский писатель Захар Прилепин, недавно возглавивший батальон боевиков.

«И опять все готово для того, чтобы рвать, и легко наполняются яростью наши сердца. И плевать, что никто не хотел умирать, нам не жалко себя, а тем более слов и свинца», – поется в песне.

Песни Чичериной доказывают присутствие России на Донбассе, говорит продюсер Вячеслав Пономарев.

«Россия уже долгое время лелеет такой военный культ. Это и фильмы на военную тематику, и песни, которые подбадривают своих военных. Если бы это кто-то из местных певцов и поэтов сделал, руководствуясь своими идейными чувствами, это еще было бы более-менее нормально. Но когда из России в поддержку «ДНР» и «ЛНР» приезжает певица, то я об этом могу сказать, что человек либо неумный, либо получает за это деньги», – говорит Пономарев.

Художественной ценности в тексте Пономарев не заметил, он считает, что, скорее всего, песня была создана под заказ, для поднятия боевого духа среди боевиков, которые теряют своих полевых командиров.

Юлия Чичерина была популярна в начале двухтысячных годов. Снова говорить о себе певица заставила, поддержав аннексию Крыма и начав ездить на неподконтрольный Украине Донбасс. Песня «Рвать» – не первая в репертуаре певицы, посвященная боевикам. В сентябре 2016 года Чичерина выпустила клип на песню «На передовой», где она поет вместе с боевиками.