В Палате представителей США инициируют гарантии сохранения санкций по России

Демократы в Палате представителей США инициируют законодательство, которое гарантирует, что Конгресс может заблокировать любую попытку администрации президента США Дональда Трампа отменить санкции против России.

Законопроект, представленный в Палате представителей 15 февраля, отражает меры, инициированные на прошлой неделе демократами и республиканцами в Сенате США.

8 февраля группа сенаторов США внесла документ, который усложняет возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные через российскую агрессию в Украине.

Этот документ, который называют «Закон о пересмотре санкций в отношении России», поддержали как демократы, так и республиканцы. Он был разработан из-за беспокойства о возможной политике администрации Трампа в отношении России.

Документ предусматривает строгий парламентский надзор и право вето, если администрация президента решит отменить санкции против России.

США, ЕС и другие страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма и предоставления им помощи сепаратистам. Кремль отрицает причастность к поставкам оружия и личного состава, признавая наличие в зоне боевых действий российских «добровольцев».

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно высказывался в пользу сотрудничества с Россией и говорил, что увлекается лидерскими качествами российского президента Владимира Путина.

Представительница США в Организации объединенных наций Никки Хейли осудила действия России и выразила поддержку Вашингтона украинскому народу, который «страдает от российской оккупации и интервенции». Об этом она заявила 2 февраля на заседании Совета безопасности ООН, где обсуждали ситуация на востоке Украины. Хейли также отметила, что часть территории Украины остается под российской оккупацией и санкции против России останутся в силе, пока Крым не будет возвращен Украине.