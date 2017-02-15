Союз писателей Украины просят помочь в издании книги о крымском журналисте

Крымский писатель, учитель Василий Латанский предложил издать второе расширенное издание воспоминаний о крымском украинском поэте, переводчике и сотруднике газеты «Кримська світлиця» Данииле Кононенко. С таким предложением он выступил 14 февраля на презентации сборника воспоминаний о Кононенко.

Об этом в Фейсбуке 15 февраля сообщил крымский журналист Александр Польченко. Видео выступления Василия Латанского опубликовано в Фейсбуке на странице газеты «Кримська світлиця».

По словам Польченко, Василий Латанский предложил издать второй том воспоминаний о Данииле Кононенко при помощи Национального союза писателей Украины (НСПУ).

«Даниил Андреевич (Кононенко – КР) 25 лет возглавлял Крымскую организацию НСПУ, его хорошо знают и Олесь Лупий и Михаил Слабошпицкий, Николай Жулинский. Может, можно к ним достучаться хотя бы через интернет, чтобы их воспоминания о Данииле Андреевиче вошли в следующее второе издание», – процитировал Латанского крымский журналист Александр Польченко.

В Национальном союзе писателей Украины пока не комментировали предложение о помощи в публикации книги.

В Симферополе, в библиотеке имени Ивана Франко, прошла презентация книги воспоминаний о крымском украинском поэте, переводчике и сотруднике газеты «Кримська світлиця» Данииле Кононенко.

Книга получила название «Цю землю я любив…». В сборник вошли воспоминания друзей, коллег Кононенко, отдельные его поэтические произведения, фото из семейного и редакционного архива.

Даниил Кононенко – один из основателей единственной украинской газеты на территории Крыма «Крымская светлица», возглавлял в ней отдел литературы и искусства, был шеф-редактором детской газеты «Родничок», заместителем председателя Крымского общества «Украина-Мир», возглавлял Крымскую организацию Национального союза писателей Украины. За вклад в возрождение украинской культуры в Крыму удостоен литературной премии имени Степана Руданского (2005), ему присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Автономной Республики Крым.