На Керченской переправе скопилось больше тысячи грузовиков

На Керченской переправе из-за сложных погодных условий нарушен график движения паромов, очередь машин растет, сообщается на сайте ООО «Морская дирекция», официального перевозчика Керченской переправы.

Как сообщается, в порту «Кавказ» по состоянию на вечер 15 февраля, в очереди находятся 75 легковых машин, один автобус и 829 грузовиков. Время ожидания для грузовых машин в порту составляет 92 часа.

В Порту «Крым» в очереди 342 грузовика, 1один автобус и пять легковых авто, сообщается на сайте перевозчика.

Водителей предупреждают о сложных погодных условиях.

Сообщалось, что в ближайшие дни Керченская паромная переправа может остановить свою работу из-за надвигающегося шторма.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.