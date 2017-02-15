Березовец: Белый дом продолжит политику непризнания аннексии Крыма

Заявления Белого дома по аннексированному Россией Крыму отражают последовательную и неизменную политику США в отношении России. Такое мнение в вечернем эфире Радио Крым.Реалии высказал 15 февраля украинский политолог Тарас Березовец.

«Президент США будет преследовать национальные интересы Америки, а они заключаются в том, что ни при каких условиях аннексию в 21 веке, совершенную абсолютно цинично, в нарушение норм международного права, конечно, Америка этого признавать не станет... Сегодня он (президент США Дональд Трамп – КР), уже не кандидат, а президент самой могущественной страны в мире, которая, конечно же, своей политики непризнания аннексии менять не будет», – подчеркнул Березовец.

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Аналитик Института мировой политики Николай Белесков считает, что заявление Белого дома сделано на фоне инцидента с советником национальной безопасности США Майклом Флинном, который в нарушение законодательства поддерживал контакты с послом России в США.

«В тех заявлениях, которые вчера озвучил Шон Спайсер, я вообще не вижу ничего сенсационного, потому что фактически было заявление Никки Хейли (постпред США при ООН – КР), две недели назад, и оно было сенсационным из-за того, что в команде Трампа есть люди, которые четко понимают проблематику Крыма и Украины... Шону Спайсеру просто необходимо было продемонстрировать, что, несмотря на то, что советник по нацбезопасности США (Майкл Флинн – КР) связан с Россией, с ними общается и нарушает законы, администрация настроена очень решительно к России», – заметил Белесков.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не планирует возвращать Украине Крым. Так она прокомментировала слова представителя Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины. Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

В Администрации президента Украины положительно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».