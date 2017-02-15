Репрессии России против крымчан продолжатся – политолог

Репрессии в аннексированном Россией Крыму продолжатся, несмотря на желание Кремля сотрудничать с Соединенными Штатами Америки. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии 15 февраля рассказала крымский политолог Евгения Горюнова.

«Россия позиционирует себя, как сильное государство, и в данном случае она не будет заискивать перед Соединенными Штатами на внутреннем рынке – перед избирателями. Поэтому Россия будет позиционировать себя с точки зрения практически сверхдержавы, соответственно, она не будет идти ни на какие уступки. Мария Захарова (официальный представитель МИД России – КР), сказала, что территориями не торгуем, показав крымчанам, что им не стоит ни на что надеяться. На какие-то уступки в правовой сфере, какое-то послабление репрессий, которые в Крыму происходят», – резюмировала Горюнова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не планирует возвращать Украине Крым. Так она прокомментировала слова представителя Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине и сокращение масштабов насилия на востоке Украины. Он напомнил, что ранее постпред США при ООН Никки Хейли также заявила о жесткой позиции Вашингтона по Крыму.

В Администрации президента Украины положительно оценили заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия должна вернуть Крым Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».