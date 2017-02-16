В Крыму анонсируют проверку предприятий-получателей субсидий

В Крыму анонсируют проверку на восьми предприятиях промышленности – получателях субсидий. Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма 15 февраля.

Проверка рассмотрит соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий. Об этом сообщил первый заместитель министра промышленной политики крымского правительства Константин Равич.

Он отметил, что в целях обеспечения порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям, реализующим проекты по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, разработке и внедрению инновационных технологий, в ведомстве создана комиссия для проведения проверок целевого использования полученных средств.

«В рамках выездных проверок представители комиссии проверяют наличие приобретенного за счет средств субсидии оборудования, оригиналы финансовых документов, подтверждающих понесенные предприятиями расходы, а также кадровые приказы о назначении работников на вновь созданные рабочие места», – сообщил Константин Равич.

Завершить эту работу планируется до 22 февраля.

Накануне глава подконтрольного Кремлю министерства сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сообщил о сокращении сроков рассмотрения заявок на получение субсидий для аграриев. По информации пресс-службы, если раньше ведомство рассматривало пакет документов в течение месяца, то теперь это будет занимать 15 дней.