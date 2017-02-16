Некоторые мировые периодические издания обращают внимание на возмущение украинских книгоиздателей и дистрибьюторов литературы запретом на российские книги. Британская Guardian предполагает, что это спровоцирует появление «черного рынка» и ударит по госбюджету. На состояние украинской космической промышленности после незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе накануне 25-летия Государственного космического агентства обращает внимание парижская La Crois. Между тем польское издание New Eastern Europe печатает рекомендации по поводу того, какой должна быть стратегия Запада в отношении Украины.

О гневе и возмущении украинских книгоиздателей запретом правительства на ввоз книг из России сейчас пишут сразу несколько европейских журналов и интернет-изданий. Влиятельная британская Guardian, в частности, отмечает несогласие ряда украинских книгораспространителей и издателей, которые предостерегают, что этот «последний фронт в битве между Киевом и Москвой», выраженный в прекращении ввоза российских изданий, неизбежно «создаст черный рынок и навредит украинской книгоиздательской промышленности».

Автор статьи Данута Кин приводит слова Александра Афонина, президента Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, который предостерегает, что этот шаг приведет к недостатку книг и заставит русскоязычную литературу перейти на нелегальный рынок. По его прогнозам, запрет продлится минимум до 1 апреля.

«Афонин добавляет, что украинские импортеры книг начали прекращать или приостанавливать действия соглашений с российскими дистрибьюторами, ‒ пишет Guardian. ‒ Он добавляет, что взамен правительство не предложило никаких компенсаций потерь предпринимателей, и мало надежды на то, что этот пробел будет заполнен отечественными книгами».

Причина в том, что «местные издатели не имеют достаточных ресурсов, чтобы заменить запрещенные книги из России», ‒ объясняет глава издательства «Саммит-книга» Иван Степурин.

Запрет приведет к нехватке книг в различных секторах рынка ‒ особенно учебной литературы и мировой классики

Одной из причин Степурин называет высокую стоимость перевода ‒ от 3 до 5 тысяч долларов за книгу. «Для украинских издателей это слишком дорого, учитывая, что большинство книг будет продаваться в количестве не более 2 тысяч экземпляров. С такими дорогими переводом и авторскими правами запрет приведет к нехватке книг в различных секторах рынка ‒ особенно учебной литературы и мировой классики, где влияние местных издателей было всегда незначительным».

Франкоязычный литературный специализированный сайт Actualitté добавляет, что хотя несколько издательств Украины и намерены обратиться в парламент с требованием отменить этот запрет, выглядит так, что ничего не будет изменено в этом смысле. Интернет-портал приводит мнения украинских издателей, которые утверждают, что запрет правительства «создал угрозу для налоговой системы страны: из-за полного прекращения книжного импорта Украина себя ограничила в прибылях от налогов с этого вида бизнеса». «В августе 2015 года первый список, 38 книг, уже попал под цензуру. Сейчас предстоит ждать начала апреля, когда должен заработать механизм проверок и новые правила контроля», ‒ резюмирует Actualitté.

О том, как украинцы пытаются спасти свою космическую программу, за несколько дней до празднования 25-й годовщины Государственного космического агентства Украины в своем блоге пишет французское периодическое издание La Crois. Украина сохранила с советской эпохи свою космическую промышленность. Однако, констатирует журнал, ее развитие пошатнула война на востоке государства и спровоцированный ею экономический кризис.

Сейчас, за несколько дней до 25-й годовщины главного космического подразделения страны, Украина верит, что утвердит себя как самостоятельная сила, а ее ученые «как и раньше хотят верить, что однажды они отправят на Луну и своего робота».

«Мы всегда должны стремиться к совершенствованию и новым целям, ‒ уверяет 78-летний Эдуард Кузнецов, бывший заместитель директора Национального космического агентства Украины, который и в советские времена, и при независимости Украины пытался развивать космическую отрасль.

Автор материала в то же время отмечает, что после Революции Достоинства и аннексии Крыма Россией продвижение украинской космической сферы получило удар: именно в районе Севастополя были размещены современные мониторинговые спутниковые станции Украины.

«Теперь это дорогостоящее оборудование оказалось под контролем России и Украина не смогла его вернуть назад. «Мы направили нашим российским коллегам перечень оборудования, в котором мы остро нуждается, но ответа не получили», ‒ сетует Эдуард Кузнецов, добавляя, что в то же время нет возможности для транспортировки такого крупного оборудования.

Когда мы потеряли Крым, вместе с ним мы потеряли и исследовательский центр, который нам давал возможность контролировать роботов за пределами земной орбиты

В то же время La Crois констатирует, что украинским ученым было очень сложно пережить потерю Крыма и их космической станции. Местные ученые-астрономы, в частности, президент Украинской астрономической ассоциации, академик НАН Украины Ярослав Яцкив вспоминает: «Когда мы потеряли Крым, вместе с ним мы потеряли и исследовательский центр, который нам давал возможность контролировать роботов за пределами земной орбиты. Это было «изюминкой» нашей программы». А сейчас 70-метровые параболические антенны пылятся. Между тем Яцкив предполагает: «Возможно, россияне будут использовать это высокотехнологичное оборудование в военных целях, но эта цель диаметрально противоположна нашей».

Последний выпуск польского издания New Eastern Europe опубликовал статью соучредителя гражданской платформы «Новая страна» и преподавателя Киево-Могилянской бизнес-школы Валерия Пекаря под названием «Какой должна быть стратегия Запада в Украине».

Объединенная Европа больше не может удалять Украину со своих радаров, как нельзя переместить большого соседа подальше от своих границ

На фоне высказываемой многими европейскими аналитиками «усталости от Украины» автор пишет, что «объединенная Европа больше не может удалять Украину со своих радаров, как нельзя переместить большого соседа подальше от своих границ». По мнению Валерия Пекаря, правильная стратегия Запада в отношении Украины в нынешней сложной ситуации должна учесть «семь основных рекомендаций, выработанных на основе уроков, усвоенных на ошибках прошлого».

1. Определите четкую программу и цели, потому что абстрактный призыв «пожалуйста, внедряйте больше реформ, боритесь с коррупцией» не действует.

2. Установите вознаграждение за достигнутые цели. Без вознаграждения нет мотивации. Во многих случаях изменения являются болезненными, поэтому люди должны понимать их выгоды.

3. Всегда выполняйте обещания: когда Украина завершает свои задачи, ЕС должен сделать то, что было обещано. Помните, что украинцы сделали европейский выбор порядка и справедливости, а не беспорядка и безответственности.

4. Никогда не замедляйте Украину, давайте нам возможность делать коренные изменения, когда мы должны уничтожить коммунистическое наследие и коррупцию.

5. Требуйте наказаний коррумпированных высокопоставленных чиновников, потому что это единственный способ удерживать бдительность социальной напряженности.

6. Сосредоточьтесь на ключевых реформах, которые могли бы сделать Украину надежным и предсказуемым партнером, а именно: на реформе государственного управления, судебной системы, реформах государственной финансовой и избирательной систем. Не посылайте слишком много приоритетов.

7. Требуйте реализации, а не формальной бумажной работы: внедрение хороших законов, согласно европейской практике, еще не означает, что делаются реальные изменения», ‒ рекомендует автор.