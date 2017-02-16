Радио Крым.Реалии: Стихия против Керченского моста

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о ледяном заторе, который образовался в Керченском проливе на месте строительства моста из Крыма в соседнюю Россию. Технологический мост, сооруженный для постройки Керченского моста, остановил дрейф льда из Азовского в Черное море. Грозит ли затор российской «стройке века»? Как строительство сказывается на морском течении в Керченском проливе?

На эти вопросы нам ответят кандидат технических наук, член Академии строительства Украины Петр Коваль, профессор Института водных проблем РАН Владимир Дебольский и Денис Рабомизо, президент Коллегии юристов по морскому праву Украины. Ведущий – Сергей Мокрушин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.