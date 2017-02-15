Суд обязал защиту Януковича ознакомиться с делом о госизмене до 5 марта

Печерский районный суд Киева обязал защиту бывшего украинского президента, беглого Виктора Януковича ознакомиться с материалами дела о государственной измене в течение 17 дней, до 5 марта.

Таким образом, 15 февраля суд частично удовлетворил ходатайство военной прокуратуры.

Ранее прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко подал ходатайство в Печерский районный суд Киева об установлении стороне защиты экс-президента Виктора Януковича срока ознакомления с материалами досудебного расследования о государственной измене.

В начале февраля в прокуратуре заявили, что защитники Януковича уже начали ознакомление с материалами дела. В то же время адвокаты утверждали, что правовых оснований для ознакомления с материалами дела нет, и защита не приступила к ознакомлению.

27 января Генеральная прокуратура Украины сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко подписал сообщение об изменении подозрения Януковичу: теперь экс-президента подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.

20 января Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование Януковича.

В конце ноября 2016 года Янукович как свидетель давал показания в формате видеосвязи по делу о 5 бойцах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда он сообщил в суде, что находится в российском городе Ростов-на-Дону.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, о превышении им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.