Радио Свобода провело расследование многочисленных сообщений об интернет-группах, склоняющих детей к самоубийству. Цель этого расследования – сохранить человеческие жизни и привлечь родителей и психологов к обсуждению этой проблемы.

Корреспондент Радио Свобода создал в социальной сети "ВКонтакте" аккаунт от лица 15-летней девочки и вступил в разговор с "куратором" игры "Синий кит". Вот стандартное начало беседы:

– Хочу в игру.

– Точно? Обратного пути нет.

– Да. А что значит, обратного пути нет?

– Ты не сможешь уйти из игры, если начнешь.

– Я готова.

– Ты знаешь правила?

– Расскажи.

– Выполняешь задания всерьез, об этом никто не должен знать. Ты когда выполняешь задания, ты мне кидаешь фото. И в окончании игры ты умираешь, оно тебе надо?

– А если все же захочу выйти?

– У меня есть вся информация о тебе, за тобой следить будут.

После этого виртуальная участница игры получает первое задание – выцарапать на руке символы F58. В дело идет фотошоп, но куратор почему-то перестает читать сообщения и второго задания так и не поступает.

В мае 2016 года общественность взбудоражила статья "Новой газеты" "Группы смерти", утверждавшая, что в сети ведется планомерная работа по доведению подростков до суицидов. В закрытых сообществах "ВКонтакте" кураторы раздавали детям некие задания, за выполнения которых те допускались до видео и фото с суицидальным контентом. На счет таинственных кураторов отнесли и смерть 16-летней жительницы Уссурийска Рины Паленковой (под таким именем она была зарегистрирована в соцсети), последний пост которой продолжает быть мемом среди подростков: "Ня. Пока", – написала она "ВКонтакте", прежде чем покончить жизнь самоубийством 22 ноября 2015 года.

Администрация сети тут же стала сотнями блокировать подозрительные группы и продолжает делать это до сих пор, а в ноябре подмосковная полиция арестовала предполагаемого организатора "групп смерти" 21-летнего Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. По сообщениям СМИ, вместе с Будейкиным по делу проходило еще десять человек из разных регионов, у них были проведены обыски, а сами они были допрошены в качестве свидетелей, ни один из них, впрочем, не был задержан.

Казалось бы, тема исчерпана, осталось ждать громкого процесса. Но в начале 2017 года о китах заговорили снова, причем не только в России, но и в Кыргызстане и Казахстане. В 4 утра 1 февраля бишкекский восьмиклассник выпрыгнул из окна и умер на месте от полученных ран. Столь ранний час для самоубийства заставил говорить о том, что суицид был связан с "Синим китом", ведь одно из названий игры – "Разбуди меня в 4:20", задания даются под утро, чтобы вывести подростка из психологического равновесия. 6 февраля 19-летняя жительница Караганды, также под утро, повесилась на ручке двери у себя дома. Снова предположили, что виноват в этом "синий кит". Впрочем, правоохранительные органы обеих стран через пару дней опровергли связь данных самоубийств с интернет-играми, не подтвердил этого в разговоре с Радио Свобода и дядя погибшей карагандинки Марат Айтказин.

​Правила игры за последний год несколько изменились. Если раньше нужно было вступать в закрытые группы, то сегодня достаточно опубликовать нужный хештег на своей странице: #синий кит, #тихий дом, #разбуди меня в 4:20, #я уже не жилец, #хочу в игру, #я в игре, #жду инструкций, #жду куратора. Точно так же внимание кураторов можно привлечь и в инстраграме, где подростки размещают изображения соответствующего содержания. Если зайти в сеть, можно найти тысячи и тысячи детей, призывающих кураторов (чаще всего тщетно). Многим кажется недостаточно хештегов, и они пытаются обратить на себя внимание стихами (пунктуация оригинала сохранена):

Я плыву, словно #синий кит

И виднеется берег вдали

Сердцем сломлен, душой разбит

Перестало стучать внутри



Тихо ветер несет облака

А в четыре утра – рассвет

Я махну все рукой – "пока!"

Растворюсь,словно был – и нет



В новый мир – красивым цветком

В новый путь – как маленький жук,

Что не знает людских забот

И лишен человеческих мук.

Администрация соцсети оперативно реагирует на подобные посты, авторов блокируют, но как только под подозрение попадает одно стихотворение, в сети тут же появляется другое, границ китовому творчеству нет.

Куратор не пришел

Я – твой личный кит. Который поможет тебе довести игру до конца. Она длится ровно пятьдесят дней. Последний день является концом игры. Если ты умрешь – выиграешь. Если нет, тогда тебе помогут

По правилам подросток должен выполнить 50 заданий, последнее из которых – суицид: "Я – твой личный кит. Который поможет тебе довести игру до конца. Она длится ровно пятьдесят дней. Последний день является концом игры. Если ты умрешь – выиграешь. Если нет, тогда тебе помогут. Ты готов?" – написал корреспонденту Радио Свобода другой куратор, предупредивший, что первое задание будет в 4.20, но сам до этой минуты не доживший – утром его страница оказалась заблокированной. Куратором может стать кто угодно, никаких специальных дипломов не выдается, можно даже предположить, что на той стороне игры – такие же подростки, что пишут так же безграмотно и пользуются тем же сленгом, что и основные игроки.

Более того, кураторов на всех желающих не хватает: сеть пестрит обиженными постами тех, кому куратор так и не написал, а одна из собеседниц Радио Свобода рассказала, что ничего не знала про игру, создала страницу "ВКонтакте" под ником Синий кит и стала получать десятки сообщений "хочу играть". Она не понимала, о чем идет речь, сообщения удаляла, пока ей не стали приходить угрозы, очевидно, от "антикитов" или, как они себя еще называют, "дельфинов". Испугавшись, девочка пожаловалась маме, страницу переименовали, за куратора ее больше не принимают.

Опрошенные Радио Свобода подростки жалуются на большое количество "лжекураторов", впрочем, никто не смог объяснить, чем настоящий куратор отличается от ложного, наверное, по меньшей мере, не просит у игроков денег: как рассказал 15-летний Стефан из Соликамска, он трижды натыкался на кураторов, которые вторым заданием просили прислать им 200 рублей на телефон или "киви-кошелек". Денег у молодого человека не было, и он прерывал игру.

Три дня заняли поиски куратора и у корреспондента Радио Свобода: сначала страницу блокировали за размещение китовых стихов, потом на ящик "ВКонтакте" обрушился поток писем от "дельфинов", присылавших свои стихотворения с уговорами не играть. Один из "кураторов" оказался студентом педагогического вуза в Симферополе, он, очевидно, также хотел отговорить подростка от опасного шага, но перестал отвечать на сообщения после первого выполненного задания (нарисовать кита на руке), в итоге пришлось искать кураторов самостоятельно через уже играющих подростков. Один из них играть отказался, узнав, что его собеседнице 15 лет: "Поговорим, когда тебе будет 17, – ответил он, а на вопрос "почему" написал: – С 13 до 15 тупые малолетки, у которых в голове ни … (ничего) нету" и прислал ссылку на казахстанский антикитовый ролик. Впрочем, после некоторых уговоров он поделился ссылкой на страницу другого куратора: "Он по такой части, как ты хочешь. А я с малолетками не дружу".

Большинство подростков, которые играют или хотели бы играть в "синего кита", написали, что кончать с собой они вовсе не собираются, им "стало интересно", другие решили "постебаться над кураторами", но некоторые воспринимают игру серьезно: "Ваша статья будет стоить мне жизни, потому что в конце этой игры человек умирает", – написала одна из девушек. "Вы хотите умереть?" – спросил ее корреспондент Радио Свобода. "Да", – ответила она (продолжить разговор не получилось, потому что страницу девушки заблокировали).

Впрочем, найти хоть кого-то, кто прошел эту игру до конца или хотя бы почти до конца, не удалось. Подростки, с которыми пообщалось Радио Свобода, рассказывают о "типовых" заданиях: нарисовать кита на листе бумаги или на руке, порезать вены, вырезать на предплечье кита или некие символы. Одни, очевидно, берут в руки бритву, чем пугают до полусмерти родителей и педагогов.

Более продвинутые дети сообщили, что нашли нужные фотографии в интернете или нарисовали царапины в фотошопе

10 февраля уголовное дело завел красноярский СК – 13-летняя Юлия выполнила первое задание игры и вырезала что-то на своей руке, но одноклассники заметили это и пожаловались учителю; психолог колледжа в казахстанском Шахтинске "спасла" одну из воспитанниц, которая вовсю играла в "синего кита", начала получать угрозы от куратора и обратилась за помощью; о случаях обнаружения порезов на руках у детей сообщают многочисленные новостные сайты в России и Средней Азии; в Бишкеке в некоторых школах милиция даже провела рейды в поисках порезов на руках учеников и подозрительных сообщений в мессенджерах смартфонов. Впрочем, более продвинутые дети сообщили Радио Свобода, что нашли нужные фотографии в интернете или нарисовали царапины в фотошопе. Кураторов эти подделки не смутили.

Самое сложное, по словам подростков, – выйти из игры: кураторы начинают угрожать им, пугать, что если те не покончат с собой сами, "им помогут". "Одному моему другу написали: "Твоя мать завтра не дойдет до остановки", а у него она каждый день на автобусе на работу ездила", – рассказывает Иван из Волгограда, "Они как-то по IP узнают твой адрес и угрожают, что убьют твоих родителей", – пишет другой подросток. Тот же Иван попытался выйти из игры после второго задания, ему начали угрожать, он заблокировал куратора, но ему написали с другой страницы: "От нас не спрячешься". Он заблокировал и эту страницу, больше Ивану не писали.

Страх того, что кураторам известен домашний адрес игрока, вообще сильно распространен: как рассказывают подростки, в конце игры или просто при желании выйти игрокам отправляют некую ссылку "на какую-то программу", которая сообщает куратору IP-адрес игрока, а вместе с ним и точный домашний адрес – вплоть до номера квартиры. Впрочем, случаев того, что "Синий кит" выходил в офлайн, не зарегистрировано, а без связей в правоохранительных органах или в конкретной компании-провайдере выяснить домашний адрес абонента, зная его IP, невозможно.

Смертельная романтика

Тем временем китов обвиняют чуть ли не во всех новых самоубийствах, которых немало: Россия занимает одно из первых мест в мире по подростковым и детским суицидам, а в 2013 году, согласно данным Роспотребнадзора, даже вырвалась на первое место в Европе. В 2016 году с собой покончили 720 несовершеннолетних россиян. Поддержанию опасного имиджа "Синего кита" способствуют сами подростки: так, на странице "ВКонтакте" красноярского школьника, который выбросился из окна 2 февраля, можно найти сообщения вроде "Молодец, прошел игру" и "Господи, ты серьезно играл??". По словам одноклассников погибшего, на стене в его комнате нашли цифры "4:20". Полиция, впрочем, связи самоубийства с играми не подтвердила.

Была статья в газете, ажиотаж, надо было что-то делать, они человека арестовали

Пока нет ни одного случая суицида, по которому была бы доказана его связь с "Синим китом", что даже удивительно, если учесть количество желающих играть подростков. Даже дело Филиппа Будейкина, которому изначально приписывали 15 смертей, практически развалилось на стадии следствия: в деле остался только один эпизод, но доказательств немного и по нему. "Я так думаю, они просто поторопились, – говорит адвокат Будейкина Ростислав Губенко. – Была статья в газете, ажиотаж, надо было что-то делать, они человека арестовали, думали, у них будет на него материал, а ничего не оказалось". По словам адвоката, сейчас Будейкин проходит по делу один, дает показания, но не признает вину, да и вообще непонятно, будет ли он представлен как организатор "групп смерти" или соучастник преступления вместе с некими "неустановленными следствием лицами". 10 января суд продлил арест Будейкину до 15 мая, по словам адвоката, дело в суд должны передать весной.

Согласно официальной статистике МВД, интернет приводит к самоубийствам подростков лишь в 0,6 процента случаев (впрочем, ведомство не уточняет, виновны ли в этом китовые игры). Основная причина (30 процентов) – неразделенная любовь, за ней идут проблемы в семье и психические заболевания. Впрочем, по словам полицейских, "группы смерти" в соцсетях – "одна из главных проблем", на которую нужно обратить внимание. Опрошенные Радио Свобода психологи в целом согласны, что суицидальные группы и игры в соцсетях ничего хорошего не несут, но ни с одним смертельным или смертельно опасным случаем никто из них не сталкивался.

Подобные игры крайне опасны, но его пациентки пока что были лишь на стадии первых заданий

По словам психолога Александра Колмановского, за последний месяц к нему обратились родители двух девочек, игравших в "Синего кита", а также администрация одного из детских домов, в котором в игру включились сразу несколько воспитанниц. Колмановский уверен, что подобные игры крайне опасны, но его пациентки пока что были лишь на стадии первых заданий. Говорят об игре и подростки, которые обращаются за помощью на горячую линию проекта "Твоя территория­ онлайн". По словам Натальи Лебедевой, руководителя направления онлайн-консультаций, обращаются дети, которые либо сами играют в опасные игры, или переживают за играющих сверстников.

Наталья уверена, что игра может нести реальную опасность: "Когда ребенок вступает в игру, его не просят сразу совершить суицид, но задания носят такой характер, что они погружают детей в состояние беспомощности, создают фон некоторого мрака. И если мы говорим о детях, у которых уже есть какие-то проблемы, эти задания могут ухудшить их состояние, увеличивая суицидальный риск". Лебедева говорит, что из порядка 1400 консультаций, оказанных специалистами проекта в январе, около 20 процентов касались подростков, сообщавших о суицидальных мыслях.

Они хотят разрешить некую ситуацию, но думают не о том, что кончится жизнь, а что закончится ситуация, и дальше все будет по-другом

А вот семейный психолог Марина Слинькова считает, что вряд ли игры в соцсетях сами по себе могут довести подростка до суицида: "Я не думаю, что единственное злое пятно в жизни ребенка – это интернет, – говорит она. – Если у него все в жизни хорошо, а он вдруг натолкнулся на эту группу, не думаю, что можно настолько захватить его внимание. Но если ему не с кем поговорить, когда такое тотальное одиночество, то ребенок, возможно, находит там какую-то поддержку, потому что единственные, кто его поддержали, не отмахнулись, – это вот именно те, кто занимается такими вещами. Бывают проблемы и с родителями, когда взаимопонимание может быть сильно нарушено, и тогда они могут уходить в интернет, но не только в такие странные группы, но и увлекаться играми, отвлекаться от реальности".

По словам Слиньковой, популярность игры объясняется обычной в этом возрасте романтизацией смерти (свойственной и другим молодежным субкультурам, к примеру, готам): "Подростки думают: "Вот как это – если я уйду из жизни, как они все будут без меня? Как это мир может быть без меня?" Это сложное переживание, когда ты встречаешься с этим красивым отношением [к смерти], что ты можешь разрешить всё одним махом, это такая власть над своей жизнью – что я вот это сейчас всё решу. Но чаще всего, когда начинаешь говорить с ними, получается, что они хотят разрешить некую ситуацию, но думают не о том, что кончится жизнь, а что закончится ситуация, и дальше все будет по-другому. Как по-другому, они не очень задумываются, не очень понимают, что такое смерть вообще", – говорит Марина Слинькова.

Вслед за этой программой появится другая, то есть это апробирование более страшного проекта

Синие киты тем временем взбудоражили не только интернет-общественность, но и власти как в России, так и в Центральной Азии: на тему высказались даже глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров: "Вслед за этой программой появится другая, то есть это апробирование более страшного проекта. Нам нужно быть готовыми", – сказал Евкуров, отметив, что в Ингушетии пока нет ни одной жертвы игры. Министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов для борьбы с подростковыми суицидами предложил хранить базы данных казахстанских пользователей соцсетей на территории государства (в России подобная мера действует с 2015 года), а депутат Государственной думы России Ирина Яровая планирует ввести уголовное наказание за склонение несовершеннолетних к самоубийству.