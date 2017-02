Крымский треугольник: на кого поставит Трамп?

Президент США Дональд Трамп 15 февраля написал в Twitter, что «Россия забрала Крым» у Украины во время пребывания у власти в Соединенных Штатах администрации его предшественника Барака Обамы. «Неужели Обама был слишком мягок к России?» ‒ добавил Трамп. Нынешний президент США опроверг сообщения прессы о том, что у его советников могут быть контакты с представителями российской разведки.

Министр обороны США Джеймс Маттис в тот же день призвал укреплять НАТО, потому что надежды на партнерство с Россией развеялись. А 14 февраля представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент Дональд Трамп ожидает от российского правительства деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма. Это произошло после того, как Майкл Флинн признал, что ввел в заблуждение чиновников из команды президента Дональда Трампа относительно контактов с послом России в США.

Что значат для Киева последние заявления команды Дональда Трампа по Крыму и Донбассу и от чего зависит будущее отношений Америки с Украиной и Россией?

Трампу надоели обвинения в сделке с дьяволом ‒ Баунов

Директор нью-йоркской неправительственной организации Eurasia Democracy Initiative Питер Залмаев считает, что ряд последних заявлений Дональда Трампа и его команды по Украине являются попыткой «сохранить лицо» в свете отставки советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. Залмаев утверждает, что с целью отвлечь внимание от скандала Трамп также обвинил спецслужбы в раскрытии информации либеральным СМИ.

«Сейчас для «сохранения лица» он должен делать реверансы в сторону Украины в признании ее суверенитета. Это началось еще две недели назад, в выступлении его посла в ООН Никки Хейли. Это попытка администрации сохранить лицо среди хаоса, который наступил в Вашингтоне после отставки Флинна», ‒ сказал Залмаев в комментарии Радіо Свобода.

А вот российский политолог, глава международного отдела московского центра Карнеги Александр Баунов считает, что таким образом Дональд Трамп просто демонстрирует свою независимость. Баунов напоминает: во время избирательной кампании Трамп делал дружеские заявления в адрес российского президента Владимира Путина, однако из них пока ничего не получилось. Аналогично, утверждает Баунов, может произойти и с последними озвученными позициями. В Кремле же, по мнению политолога, вынуждены мириться с такими колебаниями американского президента, потому что не имеют рычагов влияния на него.

Трампу надоело, что его все время обвиняют в сделке с дьяволом, на него очень много давят в российском направлении

«Я думаю, ему надоело, что его все время обвиняют в сделке с дьяволом, на него очень много давят в российском направлении», ‒ пояснил Баунов. Судьба американо-российских отношений решится после личных встреч президентов и министров иностранных дел США и России, считает политолог.

«Думаю, перед встречей с Путиным ему нужно изобразить полную независимость, подчеркнуть, что связь (с Россией ‒ ред.) в значительной степени вымышлена. Он делает это доступными ему средствами ‒ твиттер, заявления пресс-секретаря», ‒ сказал российский политолог.

Трамп может предоставить Украине летальное оружие ‒ Каратницкий

Хотя есть сомнения, последуют ли действия за словами Трампа о возвращении Крыма, даже такие символические заявления важны для Украины, утверждает украинский политтехнолог Тарас Березовец. По его словам, украинский вопрос не стоит на повестке дня новой администрации, и вернуть его туда будет сложно.

Трампу будет гораздо легче договориться с Порошенко, чем с Путиным

«Для нас важны заявления ‒ каждое, даже такое символическое заявление, которое цитировал Шон Спайсер. Насколько это будет иметь практические последствия, это большой вопрос, но все это будет решаться в ходе встречи личной Порошенко с Трампом, которая, возможно, состоится в марте, ‒ сказал Березовец. ‒ Поскольку оба имеют серьезное бизнес-прошлое, как бы это ни было парадоксально, но Трампу договориться с Порошенко будет гораздо легче, чем с тем же самым Путиным».

Журналист и аналитик The Wall Street Journal, The New York Times, The Washington Post, Newsweek и Foreign Affairs Адриан Каратницкий подчеркивает, что в случае ухудшения отношений с Москвой Дональд Трамп может даже предоставить Украине летальное оружие. По его словам, в результате влияния внешнеполитического и безопасностного истеблишмента, а также экспертов, которые будут обслуживать администрацию Трампа, политика США в отношении России может быстро обостриться.

Отношения США и России могут очень быстро пойти в противоположном направлении

«Если будут осложнения в сотрудничестве с Россией, отношения могут очень быстро пойти в противоположном направлении. В таком контексте может быть понята политика предоставления летального оружия (Украине ‒ ред.)», ‒ сказал Каратницкий.

Питер Залмаев утверждает, что в ближайшее время обострения санкций против России ожидать не стоит, но и ослабить их Трамп не сможет вследствие давления Конгресса и после скандала с Флинном. Будущее отношений США с Украиной и с Россией можно будет прогнозировать, когда администрация США перейдет от слов к действиям, считают эксперты.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия не планирует возвращать Украине Крым. «Мы свои территории не возвращаем. Крым является территорией Российской Федерации», ‒ повторила Захарова позицию Москвы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не обсуждает с зарубежными партнерами вопросы, связанные со «своей территорией».