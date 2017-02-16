В начале февраля в Крыму начала вещать крымскотатарская радиостанция «Ветан седасы» («Голос Родины»). Она работает на базе государственного крымскотатарского телеканала «Миллет» («Народ»). ​Крым.Реалии выясняли, во сколько крымским и российским налогоплательщикам обходятся новые рупоры власти.

Радио «Ветан седасы» зарегистрировали в августе 2015 года – вскоре после того, как в выдаче таких же свидетельств отказали радиостанции «Мейдан» и ряду других крымскотатарских СМИ, которые много лет работали на полуострове до аннексии. Пока эфир «Ветан седасы» можно слышать только в Симферополе и Симферопольском районе, но в последующем им планируют покрыть весь полуостров.

Интересно, что создатели радиостанции на своем сайте называют ее «Ветан седасы», а в реестре Роскомнадзора она значится как «Ватан седасы».

В крымскотатарском сообществе утверждают, что последний вариант является более правильным с точки зрения грамматики, и удивляются, почему владельцы СМИ этого не учли.

Радиостанция является проектом крымскотатарского телеканала «Миллет» («Народ»). Последний появился в Крыму после того, как Роскомнадзор отказал в регистрации телеканалу ATR.

Крымские чиновники называют «Миллет» общественным телеканалом, хотя на самом деле он является государственным – его учредил Госкомитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан подконтрольного России правительства Крыма. Глава ведомства Заур Смирнов уверяет, что появление таких СМИ способствуют развитию крымскотатарского общества.

«За короткий период, в Крыму появился долгожданный общественный телеканал «Миллет», скоро состоится запуск радио «Ветан седасы», начала издаваться газета «Мераба». Помимо этого, Госкомнац и Медиацентр имени Гаспринского, в который вошли ряд крымскотатарских государственных печатных изданий, сотрудничают с писателями, финансируя издательство книг. Я уверен, что это высокие показатели и мы собираемся и в дальнейшем развивать и укреплять позиции крымскотатарского языка и литературы», – заявлял он крымским СМИ.

Сколько стоит новый медиапроект, Смирнов не уточняет. Крым.Реалии выяснили, что на другие крымскотатарские проекты за последние два года подконтрольные России власти полуострова потратили более чем 300 миллионов рублей.

Миллионы «Миллета»

Согласно отчетам подконтрольного России крымского Госкомнаца, телеканалу «Миллет» в год его создания выделили 214,2 миллиона рублей.

В прошлом году телекомпания получила на свою деятельность в два раза меньше средств – 111 миллионов рублей. Большая их часть ушла на выплату зарплат сотрудникам и налоговые отчисления.

По состоянию на 1 января этого года, на деятельность «Миллета» выделили 116 миллионов рублей.

По оценкам владельца крымскотатарского телеканала ATR Ленура Ислямова, такие бюджеты необоснованно завышены.

Они работают на аппаратуре, которую изъяли у других крымских телеканалов после оккупации

«Если мы говорим о картинке, которую вещает «Миллет», и о том оборудовании, которое у него есть, можно говорить о затратах не более 25-35 миллионов гривен (по нынешнему курсу – 50-70 миллионов российских рублей. – КР) в год. Ведь они все сделали на ресурсах украинской ГТРК «Крым» и ворованной аппаратуры, которую изъяли у других крымских телеканалов после оккупации. Все проекты, которые они делают, сидячие. Притом дикторы очень плохо говорят на крымскотатарском языке. То есть профессионалы туда работать не пошли», – заявил он Крым.Реалии.

Редакция телеканала располагается в Симферополе – в здании, которое принадлежит бывшему народному депутату Украины Андрею Сенченко. Крымские чиновники «национализировали» это здание в 2014 году.

Что представляет собой редакция сейчас, можно посмотреть на видео пропагандиста Грэма Филлипса, который весной прошлого года побывал в гостях у «Миллета».

Гендиректор телеканала Сейран Мамбетов утверждает, что телеканал является общественной площадкой и открыт для разных мнений. Однако в его эфире доминирует позиция подконтрольных России крымских чиновников. Сложно говорить и об образовательной функции телеканала, поскольку эфир «Миллета» на 50% русскоязычный.

Это позор – перед микрофоном с переломанной на части тамгой на русском языке рассказывать о жизни крымских татар

Эти факторы, по словам Ленура Ислямова, вредят формированию авторитета телеканала среди его зрительской аудитории. «Авторитет зарабатывается годами, десятилетиями. А если начинать и заканчивать вещание российским гимном, постоянно повторяя при этом, что Джемилев, Чубаров и Ислямов – террористы, шансы на то, что телеканал будут смотреть, равны в нулю. Я знаю, что даже не все крымские татары из числа чиновников и бюджетников в Крыму соглашаются давать интервью этому телеканалу. Потому что это позор для крымского татарина – выйти и перед микрофоном с переломанной на части тамгой (логотип «Миллета» – КР) и рассказывать о жизни крымских татар не на родном, а на русском языке», – говорит он.



Медиацентр и его газеты

Еще одним источником расходов крымского Госкомнаца является государственное автономное учреждение «Медиацентр имени И. Гаспринского». Он производит печатные и электронные СМИ, а также книжную, полиграфическую, сувенирную, аудио-, видео-, фото- и кинопродукцию, занимается рекламной деятельностью. В частности, выпускает крымскотатарскую газету «Мераба» («Здравствуйте») на русском языке. Журналисты издания QHA, изучив страницы газеты, пришли к выводу, что она отражает только позицию крымских чиновников, очерняя при этом Меджлис и лидера крымских татар Мустафу Джемилева.

Газета «Мераба» отражает позицию крымских чиновников, очерняя при этом Меджлис

В прошлом году медиацентр получил из бюджета 9,2 миллиона рублей. Из них 5,8 миллиона рублей потратили на зарплату сотрудникам и еще почти 2 миллиона рублей – на налоги в рамках начислений на зарплату.

В начале нынешнего года медиацентру выделили почти 11 миллионов рублей. Судя по отчетам Госкомнаца, финансирование медиацентра и его проектов за последние увеличилось три года в три раза.

Возглавляет медиацентр Оксана Лобода ​ – крымская журналистка, которая до аннексии полуострова работала в независимых местных СМИ, в том числе сотрудничала с телеканалом ATR. Лобода некоторое время была заместителем гендиректора телеканала «Миллет», после чего ей доверили управление медиацентром Гаспринского.