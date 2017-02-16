В защиту Семены

Двадцать семь правозащитных организаций, которые объединены в Платформу гражданской солидарности (Civic Solidarity Platform) высказались в поддержку крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

«Платформа Гражданской Солидарности (Civic Solidarity Platform) возмущена жестокостью мер, принятых российским правительством в отношении тех, кто выражает мирное несогласие с его политикой в Крыму. Члены CSP выражают свою поддержку и солидарность с Николаем Семеной и призывают межправительственные организации и международное сообщество решительно и четко выступать против репрессивных действий Российской Федерации в Крыму», – говорится в сообщении Центра информации о правах человека.

Текст обращения международных правозащитников можно прочитать здесь.

13 февраля правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

Первичное заседание по делу Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.