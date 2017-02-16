Крым в YouTube: драка, авария и снегопад

Пользователи YouTube, вооружившись камерами и смартфонами, поздравляли крымчан с днем всех влюбленных, боролись с водителями-нарушителями и фиксировали действия силовиков.

Пользователь NINA DARINA из Феодосии решила поздравить горожан с Днем святого Валентина. По этому случаю блогер дарила прохожим воздушные шары в виде сердца и интересовалась их отношением к празднику, который ранее раскритиковал подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.

Крымские активисты проекта «СтопХам» продолжают борьбу с нерадивыми автовладельцами. Пользователь Федеральный проект СтопХам ЮФО [StopXAM SFD] опубликовал видео очередного рейда представителей движения на проспекте Кирова в Симферополе. На этот раз конфликт активистов с водителем Mercedes перерос в драку с применением слезоточивого газа и вызовом сотрудников ДПС.

Пользователь Крыминформ ИА опубликовал видео ДТП, на котором Lamborghini столкнулась с Daewoo Matiz.

Пользователь Антикоррупция Крым опубликовал видео задержания сотрудниками ДПС атамана Крымского казачества на улице Севастопольской в Симферополе. По данным автора ролика, причиной задержания стала съемка пикета возле прокуратуры Крыма. Видео содержит длительный разговор между атаманом и силовиками.

Пользователь СудакЧанин опубликовал видео снегопада в Судаке. Нынешней зимой осадки у крымского побережья стали частым явлением.